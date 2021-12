Galaxy S22, un video mostra i tre modelli in arrivo

Come avviene ormai da anni Samsung sta preparando la sua risposta agli iPhone 13 con la nuova generazione Galaxy S22 attesa il prossimo anno: finora i tre modelli si erano visti esclusivamente in foto apparse in rete, ora invece è possibile osservarli più attentamente e nei dettagli grazie a un video che per la prima volta li mostra tutti insieme.

Occorre subito rilevare che nel video Galaxy S22 Ultra o Note, Galaxy S22 Plus e il modello di ingresso S22 mostrano design, fotocamere e dettagli corrispondenti a quelli visti in precedenza nelle foto apparse in rete. Questo sembra confermare bontà e attendibilità del filmato, anche tenendo presente che è stato pubblicato da OnLeaks, una delle fonti più attendibili in assoluto quando si parla di anticipazioni.

Purtroppo però nel breve video nessuno dei tre Galaxy S22 viene mostrato con lo schermo accesso, quindi non è dato sapere se si tratta dei modelli reali o invece solo di mockup non funzionanti realizzati ad arte.

Partendo da destra è visibile Galaxy S22, mentre al centro Galaxy S22 Plus: entrambi mantengono la protuberanza stretta in verticale che ospita le tre fotocamere, come nei corrispettivi Galaxy S21. Rispetto ai modelli precedenti la protuberanza sembra meno spessa e in Galaxy S22 mostra una finitura lucida invece che opaca. Entrambi mostrano display più piatti, angoli arrotondati, fotocamera frontale con foro al centro nel display e anche, sembra, profili laterali più piatti.

Invece nel terminale a sinistra, che potrebbe essere battezzato Galaxy S22 Ultra oppure Note, il comparto fotocamere cambia: niente più protuberanza, con le 5 fotocamere che fuoriescono singolarmente dallo chassis. Interessante rilevare che nel lato inferiore risulta visibile la punta di S Pen, confermando il ritorno sia dello stilo che del vano in grado di ospitarlo, assente in Galaxy S21 Ultra. Per tutti e tre i modelli della gamma Galaxy S22 mostrati in video è atteso un aggiornamento consistente del comparto fotografico.

Samsung non ha ancora annunciato quando li presenterà: stando alle anticipazioni potrebbe essere l’8 febbraio, in ogni caso non sembra dovremo attendere molto. A inizio dicembre Samsung ha annunciato una profonda riorganizzazione interna con l’accorpamento delle divisioni mobile ed elettronica di consumo.