Apple introduce codici promozionali personalizzati per abbonamenti

Apple nel 2020 ha introdotto nuovi modi per aiutare gli sviluppatori a potenziare gli abbonamenti in-app, permettendo loro di creare codici sconto speciali: adesso il colosso di Cupertino permette finalmente agli sviluppatori di creare codici di offerta personalizzati per gli abbonamenti in-app.

Come annunciato sul sito Web degli sviluppatori Apple, gli sviluppatori possono ora creare i propri codici sconto personalizzati da distribuire ai clienti, in modo simile a quello già offerto dai negozi online.

In precedenza i codici sconto venivano generati in modo casuale e anche monouso, il che significa che lo sviluppatore doveva generare un codice per ogni persona. Sebbene i codici monouso rimangano disponibili, Apple ritiene che i coupon di offerta personalizzati renderanno più semplice “acquisire, trattenere e riconquistare abbonati”.

Ora è ancora più facile acquisire, mantenere e riconquistare abbonati. Oltre ai codici monouso, ora puoi creare codici personalizzati in App Store Connect, ciascuno con un nome univoco a tua scelta. Ogni codice può essere riscattato tramite un URL diretto o all’interno della tua app

Apple ha fornito una guida dettagliata che spiega come creare codici offerta personalizzati, come segnala 9to5Mac, operazione che può essere effettuata tramite il portale App Store Connect. Ogni app può offrire fino a 150.000 codici al trimestre. I codici possono essere riscattati dagli utenti manualmente o utilizzando un nuovo URL diretto. Apple afferma che i codici monouso funzionano solo con dispositivi che eseguono iOS 14.0 o versioni successive, mentre i codici offerta personalizzati richiedono iOS 14.1 o versioni successive.

App Store è ancora preso di mira su più fronti: la battaglia legale contro Epic Games è ancora in corso, nei Paesi Bassi Apple consentirà i pagamenti in-app con sistemi terze parti, mentre in USA sono in fase di approvazione due disegni di legge antitrust che potrebbero introdurre profondi cambiamenti sia in App Store che in Google Play Store.