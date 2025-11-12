Il gestore di pacchetti per il Terminale Homebrew ora supporta macOS 26

Homebrew, il gestore di pacchetti che semplifica il processo di installazione di software e strumenti dalla riga di comando su Mac, è ora ufficialmente utilizzabile anche sui Mac con sistema operativo macOS 26 Tahoe.

La versione 5 è ora ufficialmente compatibile con l’ultimo sistema operativo di Apple. La release precedente funzionava già ma non ufficialmente: in altre parole, in caso di problemi, bisognava cavarsela da soli. L’ultima versione corregge piccoli bug e gli utenti sono invitati a segnalare eventuali problemi sotto forma di ticket su GitHub, dove è disponibile anche il codice sorgente.

Che cos’è Homebrew?

Per chi lo conoscesse, ricordiamo che Homebrew è un package manager per il Terminale, alla stregua del Mac App Store: un sistema che consente di semplificare l’installazione, la disinstallazione e gli aggiornamenti di varie app usando il Terminale. Chi, ad esempio, cerca un modo per installare facilmente strumenti per la riga di comando come wget, htop, nmap e altre note e apprezzate utility di questo tipo, può farlo con un semplice comando.

Si tratta di uno strumento adatto agli utenti più esperti che usano la riga di comando e che vivono con il Terminale aperto. Difficile che sia di particolare interesse per i meno esperti; mentre lo è certamente per chi proviene ed è abituato ai comandi da Terminale degli ambienti *NIX.

Con il supporto di macOS 26 Tahoe di Homebrew (qui dettagli e istruzioni su come installarlo) arrivano anche le indicazioni sulla futura compatibilità. Da settembre 2026 non supporterà più ufficialmente macOS Catalina 10.15 e precedenti, mentre da settembre 2027 il requisito minimo saranno le versioni superiori a macOS Big Sur 11.

Le vecchie versioni continuano in ogni modo a funzionare, ma per queste non sono previsti aggiornamenti né l’arrivo di nuove funzionalità. A questo indirizzo trovate un nostro articolo su come prepararsi all’aggiornamento di macOS 26. Invece da questa pagina di macitynet le prime dieci cose da provare con il nuovo sistema operativo.

Per tutte le notizie che ruotano attorno a macOS 26 il collegamento da seguire è direttamente questo.