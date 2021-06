Samsung Wear OS, il primo smartwatch arriva questa estate

Il primo smartwatch di Samsung con WearOS arriverà quest’estate: il debutto è fissato per l’evento Unpacked e come dicevamo sarà il primo a offrire la nuova One UI Watch che poi ritroveremo su tutti i suoi prossimi smartwatch della serie Galaxy Watch. Quando infatti Google ha annunciato il nuovo Wear OS all’I/O 2021, nessuna delle sue società ha parlato di smartwatch compatibili, se non accennando scherzosamente al fatto che anche Fitbit avrebbe realizzato smartwatch premium basati su queasta piattaforma.

I più informati sapranno già che esiste una versione di One UI per gli orologi: ha lo scopo di rendere l’interfaccia degli smartphone e degli smartwatch della linea Galaxy più coerenti tra loro. Da quel che ha mostrato Samsung sembra che sarà così anche con l’ultima One UI per Wear OS. Secondo le indiscrezioni l’azienda sarebbe riuscita ad ottimizzare determinati processi per offrire anche una migliore reattività e migliori prestazioni della batteria: è stata modificata anche la navigazione all’interno dell’interfaccia, ad esempio con il doppio click sul pulsante fisico che permette di passare da un’app all’altra.

Tra le altre novità c’è la possibilità di installare automaticamente un’app sull’orologio nel momento in cui la stessa app viene installata sullo smartphone abbinato, oltre al fatto che i due dispositivi comunicheranno molto di più tra loro: ad esempio è possibile bloccare una persona direttamente dall’orologio per ritrovarsela bloccata pure sul telefono (e viceversa).

Durante l’evento delle scorse ore Samsung ha spiegato che continuerà a supportare ancora per un po’ il sistema operativo Tizen presente sui dispositivi esistenti, ma tutti i nuovi dispositivi si baseranno sul nuopvo sistema operativo Wear: uno dei difetti più grandi di Tizen è la mancanza di supporto alle applicazioni di terze parti, mentre Wear OS metterà a disposizione il Play Store di Google, con il quale gli sviluppatori potranno distribuire anche nuovi quadranti per l’orologio.

«Il prossimo Galaxy Watch sarà il primo a presentare la nuova piattaforma unificata e One UI Watch e farà il suo debutto all’evento Unpacked entro la fine dell’estate» ha dichiarato l’azienda durante il MWC, senza però annunciare la data ufficiale dell’evento, che da tradizione si svolge a fine agosto. Sapendo che non dovrebbe esserci un nuovo Galaxy Note, rimane ancora un buco piuttosto grosso per quell’occasione, perciò possiamo ritenere plausibile che ci sarà molto di più dello smartwatch: potrebbe ad esempio essere l’occasione per presentare un nuovo telefono pieghevole, che manca ancora all’appello.