Amazon festeggia l’estate con l’iniziativa Summer Colors

Amazon festeggia l’estate, la voglia di viaggiare e la spensieratezza che porta la bella stagione. Per l’occasione il colosso dell’e-shopping ha collaborato con la design Enrica Mannari, artista e divulgatrice emotiva, realizzando insieme un look book di dieci illustrazioni iconiche da colorare, abbinate ad altrettante frasi aspirazionali e profili in cui riconoscersi.

Il catalogo creativo, pensato per accendere l’immaginazione e la voglia di vacanza, è disponibile per tutti a questo indirizzo, con il book che può essere scaricato direttamente a questo indirizzo.

Amazon celebra così il desiderio di avventura e di viaggi: dalle montagne trentine al Parco delle Madonie in Sicilia. Per l’occasione sono state scelte 10 destinazioni italiane tra le più belle, ricreate nelle vetrine di Amazon. In totale sono quattro; la Made in Italy, con prodotti a forte identità territoriale, la vetrina Amazon Launchpad, per un’ampia selezione di prodotti delle migliori start-up, la vetrina Handmade, in cui sono disponibili le eccellenze realizzate a mano dagli artigiani italiani e internazionali e la vetrina Climate Pledge Friendly, per aiutare i clienti nelle loro scelte più sostenibili per l’ambiente.

In questo modo il colosso mira sostenere le oltre 14.000 piccole e medie imprese e gli artigiani locali, prediligendo prodotti etici. Le vetrine offrono articoli per tutti gusti: da prelibatezze enogastronomiche regionali, sandali fatti a mano dagli artigiani della Costiera Amalfitana, ai cosmetici naturali nati nel cuore della Sicilia, innovazioni tecnologiche sviluppate per migliorare la vita di ogni giorno.

Ovviamente, tutti i prodotti possono essere direttamente ricevuti a casa o in villeggiatura, o potranno ritirarsi nei punti di ritiro messi a disposizione negli oltre 10.000 Amazon Counter (uffici postali, librerie Giunti al Punto, bar, edicole, tabaccai e altri punti vendita) e gli Amazon Locker in tutta Italia dove è possibile far recapitare i propri ordini.

Ricordiamo che per altre offerte, sia da Amazon, che da altri e-shop, il link da seguire è direttamente questo. Potete anche seguire le offerte con Telegram (canale @offertemacitynet).