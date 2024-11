PS5 Pro, specifiche tecniche e 55 giochi potenziati al lancio

Pubblicità

Se siete tra coloro che attendono con impazienza il lancio della potente ma costosa PS5 Pro, sappiate che l’attesa è finita: in vista della disponibilità di questa settimana, sono stati confermati alcuni dettagli ufficiali sulle specifiche della versione più potente della PS5, insieme al catalogo di giochi che saranno ottimizzati fin dal lancio.

Digital Foundry ha condiviso alcune informazioni tratte dal manuale dell’unità di test inviata per la recensione di PS5 Pro. Queste confermano che la console è dotata di un processore AMD Ryzen Zen 2 con 8 core e 16 thread, affiancato da un motore grafico basato su architettura RDNA in grado di erogare 16,7 teraflop di potenza GPU, rispetto ai 10,23 teraflop della PS5 standard.

Come anticipato a marzo, le prime informazioni trapelate suggerivano già una potenza superiore per la PS5 Pro, grazie principalmente all’aggiornamento dell’architettura RDNA di AMD.

Il manuale conferma anche che, oltre ai 16 GB di memoria GDDR6, la PS5 Pro ha in più 2 GB di memoria DDR5 meno performante, destinata alla gestione di compiti non legati al gaming, insieme a un SSD personalizzato da 2 TB.

Quanto all’assorbimento energetico, la console consumerà un massimo di 390 W, superiore ai 340 W dei modelli slim e della versione digital standard di PS5, anche se non raggiungerà questo valore massimo in ogni momento.

Inoltre, in vista della release nei negozi, Sony ha pubblicato una lista di 55 giochi che saranno ottimizzati per PS5 Pro già al momento del lancio della console. La lista aggiunge novità rispetto a quanto precedentemente noto, come Call of Duty: Black Ops 6 e Star Wars: Outlaws. Di seguito l’elenco completo:

Alan Wake 2

Albatroz

Apex Legends

Arma Reforger

Assassin’s Creed Mirage

Baldur’s Gate 3

Call of Duty: Black Ops 6

EA Sports College Football 25

Dead Island 2

Demon’s Souls

Diablo IV

Dragon Age: The Veilguard

Dragon’s Dogma 2

Dying Light 2 Reloaded Edition

EA Sports FC 25

Enlisted

F1 24

Final Fantasy VII Rebirth

Fortnite

God of War Ragnarök

Hogwarts Legacy

Horizon Forbidden West

Horizon Zero Dawn Remastered

Kayak VR: Mirage

Lies of P

Madden NFL 25

Marvel’s Spider-Man Remastered

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Marvel’s Spider-Man 2

Naraka: Bladepoint

NBA2K 25

No Man’s Sky

Palworld

Paladin’s Passage

Planet Coaster 2

Professional Spirits Baseball 2024-2025

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil 4

Resident Evil Village

Rise of the Ronin

Rogue Flight

Star Wars: Jedi Survivor

Star Wars: Outlaws

Stellar Blade

Test Drive Unlimited: Solar Crown

The Callisto Protocol

The Crew Motorfest

The Finals

The First Descendant

The Last of Us Part I

The Last of Us Part II Remastered

Until Dawn

War Thunder

Warframe

World of Warships: Legends

PS5 Pro, ricordiamo, sarà disponibile dal 7 novembre a 799 euro ed è già disponibile su Amazon.

Per tutti gli articoli che parlando dell’universo PlayStation il collegamento da seguire è direttamente questo. Anche Microsoft ha rinfrescato Xbox in vista del Natale con nuovi colori e capacità.