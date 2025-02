SanDisk ha in programma SSD da 1 petabyte ed è pronta a separarsi da WD

Pubblicità

SanDisk ha nella sua roadmap SSD sulla scala dei petabyte (1000 terabyte), grazie a una piattaforma di memoria denominata UltraQLC (un mix tra le NAND QLC, controller e firmware proprietari) e memorie RAM 3D. Lo riferisce il sito statunitense Tom’s Hardware mostrando una slide di Western Digital (azienda che, per il momento, controlla ancora SanDisk).

Indiscrezioni di futuri SSD in grado di offrire capacità di archiviazione elevatissime non sono nuove: lo scorso anno sono circolate voci secondo le quali anche Samsung Electronics intende creare il primo “PBSSD” sfruttando memorie V-NAND a 1000 strati e DRAM sotto i 10nm, il livello più alto di densità di memoria del settore.

Non solo maggiore capacità di archiviazione ma le future memorie per unità SSD dovrebbero essere ancora più veloci delle odierne, permettendo di gestire carichi di lavoro impegnativi come quelli legati all’Intelligenza Artificiale.

Per ora gli SSD con memorie UltraQLC possono sfruttare memorie NAND da 2Tb e già da ora consentirebbero di creare unità con capacità di archiviazione fino a 128TB.

Sandisk si sta intanto preparando al divorzio da Western Digital a nove anni di distanza dall’acquisizione per 15,59 miliardi di dollari; recentemente ha cambiato logo, e sul web il “distanziamento” è già iniziato (ciascuna delle due aziende ha un diverso sito di riferimento). Fondata nel 1988 con il nome di SunDisk, SanDisk ha creato il primo SSD in formato 2,5″ nel 1991 e presentato le prime schede di memoria nel 1992. Dopo aver venduto per anni memorie per fotocamere si è lanciata in una serie di acquisizioni per incrementar la presenza nelle aziende e nei data center.

L’immagine di SanDisk negli ultimi anni si è offuscata per problemi di affidabilità con alcune unità SSD professionali e utenti che si sono ritrovati senza dati e WD che ha venduto a o a prezzi super scontati unità SSD totalmente difettose.

WD lo corso anno ha deciso di separare le attività che si occupano di memorie flash e hard disk, creando due società distinte e separate.