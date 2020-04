Satechi mette il tastierino numerico sui Macbook

Satechi, un marchio noto nell’ambito degli accessori che estendono la connettività dei MacBook, lancia sul mercato il tastierino numerico per i portatili della Mela, che sposa perfettamente le linee Apple, e che sembra davvero un prolungamento del laptop. Al momento è anche possibile acquistarlo in offerta su Amazon.

L’accessorio Satechi estende la tastiera dei Macbook aggiungendo un tastierino completo da 18 tasti, perfetto per inserire dati e lavorare con documenti Excel. Si collega tramite Bluetooth, e ha dimensioni talmente contenute da poterlo sempre portare in borsa al fianco del propio MacBook.

Design sottile ed ergonomico senza rinunciare ai materiali; la struttura, infatti, è realizzata in alluminio, con una inclinazione tale da assicurare un equilibrio tra comfort e stile. Al suo interno non manca una batteria ricaricabile, che assicura 2 settimane di utilizzo, anche grazie al fatto che il tastierino entra in modalità sospensione automatica dopo 1 ora di inattività per aumentarne l’autonomia.

Funziona con computer Mac, dispositivi iOS e anche con PC Windows, con l’unico requisito di disporre della connettività Bluetooth. Non supporta i sistemi operativi Chromebook e i dispositivi Surface. L’accessorio pesa appena 99,8 grammi e ha dimensioni contenute in 7,8 x 0,8 x 11,4 cm.

