Adobe offre Spark per iPad gratis 60 giorni, in sconto il bundle Photoshop

Adobe propone gratis 60 giorni di prova di Adobe Spark per iPad, oltre allo sconto sul bundle Adobe Fresco Premium con Adobe Photoshop nel piano per iPad (app di serie con tutti i piani che includono Photoshop). Il piano è disponibile con gli acquisti in app a 10,99 euro al mese; in precedenza le due app erano proposte separatamente a 10,99 euro ciascuna.

La nuova strategia dei prezzi è quella già vista per il bundle “Fotografia” sul desktop che consente di avere Photoshop, Lightroom e Lightroom Classic per 12,19 euro al mese. A chi ha già un abbonamento alla versione desktop di Photoshop come singola app (24,39 euro al mese) o a tutte le applicazioni (60,99 euro al mese), Adobe offre accesso gratuito anche a o Fresco Premium su iPad. Fino al 23 aprile Adobe sta ad ogni modo offrendo l’abbonamento a tutte le applicazioni (oltre 20 app tra cui Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro e XD) a 36,59 euro al mese.

Sul blog dello sviluppatore sono presenti alcuni tutorial che spiegano come usare Photoshop e Fresco Premium su iPad, inclusa una dimostrazione di come trasformare una foto in un dipinto, aggiungendo l’effetto acquerello.

Adobe Fresco è un’app per il disegno e la pittura creata per dispositivi touch e stilo. È possibile iniziare a disegnare e a dipingere con una raccolta di pennelli incorporati. I pennelli permettono di ottenere un effetto acquerello o olio naturale. È possibile sfruttare migliaia di pennelli adatti a illustrazioni, disegni, anime, dipinti ad acquerello e olio, collage fotografici e altro ancora. I documenti sono sincronizzati automaticamente con il proprio account Creative Cloud. Si può lavorare con Photoshop e anche trasferire i documenti in Illustrator come PDF che conserveranno i livelli nella grafica.

Adobe ha anche annunciato che fino al 15 giugno 2020 è possibile attivare l’app Adobe Spark per iPad gratuitamente per una prova di 60 giorni. Per tutti coloro che invece utilizzano già l’app per il web design avranno automaticamente un’estensione del loro abbonamento.

Spark è presentato da Adobe come uno “strumento essenziale per le piccole imprese e gli imprenditori” per semplificare la realizzazione di creatività per i social media, pagine web e brevi video. Con un piano Spark “Singolo Utente” si han accesso a template grafici premium, alla libreria completa di font Adobe, strumenti di collaborazione, supporto per i brand e altro.

