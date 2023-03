Premier League, Apple valuta offerta per il calcio UK in streaming

Non è mistero che Apple stia tendando di farsi sempre più strada nel mondo dello streaming sportivo. Oltre all’offerta che già ha sulla MLS, da tempo si ipotizza un suo ingresso nella Premier League inglese.

Secondo un rapporto di Bloomberg che cita fonti anonime, Apple sta considerando l’acquisto dei diritti per lo streaming della Premier League inglese e di altre partite della lega inferiore gestita dalla English Football League sempre nel Regno Unito. Se questa intenzione di Apple si concretizzasse, l’azienda diventerebbe il quarto concorrente importante sulla scena per l’acquisizione dei diritti di trasmissione del calcio di alto livello nel Paese.

Attualmente, la valutazione dei diritti nazionali per la Premier League inglese ammonta a 5,1 miliardi di sterline (6,23 miliardi di dollari) su un ciclo di rinnovo triennale e l’interesse di Apple potrebbe addirittura far aumentare questa valutazione se dovesse procedere effettivamente a formalizzare la sua offerta.

Le offerte per i diritti di trasmissione della Premier League inglese sono state oggetto di “guerre” tra Sky Sports, BT Sport e Amazon Prime Video. Tuttavia, poiché i diritti di gara non vengono acquisiti da un solo emittente, Apple non sarebbe in grado di offrire l’esclusività sui diritti, come invece avviene per la MLS.

Ricordiamo che Apple ha iniziato a puntare sui contenuti sportivi al fine di attrarre nuovi abbonati al suo servizio di streaming Apple TV+. La società ha già siglato accordi per la trasmissione delle partite della Major League Baseball e Major League Soccer. Inoltre, Apple ha mostrato interesse nell’acquisire anche un pacchetto per lo streaming di partite NBA.

Inoltre, sempre in tema sportivo, ma spostandoci dal campo di gioco reale, Apple ha trasmesso “Ted Lasso”, una serie tv sportiva di successo che racconta la storia di un allenatore di football americano ingaggiato per allenare una squadra di calcio inglese. La serie ha riscosso davvero tanto successe, ed è interamente prodotta e trasmessa da Apple TV+.

