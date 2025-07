Connettività Wi-Fi 7 e 5G al centro delle offerte Prime Day di TP-Link

Anche TP-Link approfitta del Prime Day per proporre una selezione di dispositivi dedicati alla smart home e alla connettività scontati fino al 50%.

Si tratta quindi di un’opportunità concreta per aggiornare la propria infrastruttura domestica in modo funzionale ed efficace attraverso soluzioni che migliorano sicurezza, comfort e prestazioni di rete sia all’interno che all’esterno delle mura di casa. Ma attenzione: le offerte scadono l’11 Luglio salvo esaurimento anticipato delle scorte disponibili nei magazzini.

Tra i prodotti sotto il marchio Tapo ad esempio trovate telecamere di sicurezza come Tapo C425 e Tapo C501GW che permettono di controllare da remoto ambienti interni ed esterni. Sono facili da installare, includono diverse funzionalità smart e offrono immagini ad alta definizione.

Nello specifico la prima si distingue per la connessione wireless e l’alimentazione a batteria, mentre la seconda integra un controllo motorizzato e la possibilità di collegarsi alla rete mobile 4G tramite SIM.

C’è poi il robot Tapo RV30C Mop con cui poter ottimizzare le pulizie quotidiane grazie al sistema di navigazione LiDAR & Gyro che mappa accuratamente gli spazi, oltre al fatto che è compatibile con gli assistenti vocali e controllabile da app.

In offerta anche la lampadina LED smart Tapo L530E regolabile in tonalità e luminosità, e la presa intelligente Tapo P105 pensata invece per automatizzare accensioni e spegnimenti dei dispositivi collegati.

Dal lato della connettività segnaliamo poi il router mesh Deco X3000-5G, con Wi-Fi 6 e supporto 5G, che promette connessioni stabili e veloci anche in assenza di una linea fissa.

Chi necessita di espandere la propria rete Wi-Fi 6 può inoltre approfittare delle offerte sul range extender RE700X compatibile con TP-Link OneMesh, oppure sull’adattatore USB Archer TX10UB Nano, una soluzione compatta per aggiungere rapidamente il supporto Wi-Fi al proprio computer.

Infine per chi cerca copertura avanzata in ogni stanza c’è il mesh extender Deco X50 e modelli come M7000 e Archer MR600, rispettivamente con supporto 4G e 4G+.

Tutte le altre offerte TP-Link in sconto al Prime Day sono raccolte in questa pagina del negozio ufficiale su Amazon.

