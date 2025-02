Servati Superlow, alla Fashion Week le scarpe riciclabili e smontabili prodotte in 3D

Pubblicità

La startup Servati, pioniera nella produzione di calzature interamente stampate in 3D, 100% riciclabili e Made in Italy, è presente alla Milano Fashion Week nell’ambito del progetto “Designers for the Planet”, promosso da Camera della Moda.

Dal 25 febbraio al 2 marzo, Servati espone le sue innovative sneakers presso Palazzo Giureconsulti, in un evento che celebra la moda sostenibile e l’innovazione tecnologica, con il supporto delle più importanti istituzioni del settore e del Comune di Milano.

Nell’occasione dell’evento, in anche la nuova collezione, una sintesi tra design futuristico, produzione sostenibile e artigianalità Made in Italy.

Una scarpa ecosostenibile realizzata con materiali che vengono poi riutilizzati per iniziare un nuovo ciclo di produzione: è questa l’idea che ha fatto nascere la start up “Servati” in provincia di Lecce, nel distretto industriale di Casarano. I founder sono due giovani pugliesi, Matteo Di Paola, classe 1997 laureato in economia, che si occupa di amministrazione e gestione, e Marco Primiceri, classe 1998, laureato in design e comunicazione visiva, che segue il reparto stile e lo sviluppo dei prodotti.

Quello ideato dai due giovani imprenditori pugliesi è un modello di economia circolare secondo cui le scarpe vengono vendute al cliente che, al termine dell’utilizzo, le può riconsegnare per il riciclo. Il segreto? È un brevetto depositato nel 2022, per tutelare un particolarissimo incastro tra suola e tomaia che permette alla scarpa di reggersi unita senza l’uso di colle o cuciture irreversibili. Il prodotto è dunque formato soltanto da due elementi che corrispondono ad altrettanti materiali: la gomma e il poliestere, totalmente riciclabili. Non si utilizzano colle, non si utilizzano solventi chimici, non si utilizzano termoadesivi.

Attualmente i modelli ideati sono tutti andati sold out, alcuni persino in pre-order e c’è dunque attesa per la presenza alla Milano Fashion Week. Alta è anche l’attenzione da parte di fondi di investimento e business angels, il modello di business interessa e ha già ottenuto finanziamenti per 350.000 euro in una serie di round di investimento tra fondi pubblici e privati, che ha fornito lo slancio necessario per accelerare la crescita e sviluppare un piano di investimenti volto alla costruzione di una fabbrica innovativa fatta di stampanti 3D.

«Per selezionare i materiali abbiamo lavorato a lungo: volevamo essere certi di realizzare un prodotto effettivamente riciclabile al 100%”, spiegano i due founder. “Alla fine dell’uso questa scarpa può essere disassemblata e fornire i materiali per produrre altri oggetti forti nel mondo fashion e design, è un progetto di totale circolarità. La tomaia si scompone con un nostro metodo che abbiamo brevettato. Abbiamo già realizzato delle scarpe nuove riciclando altri campioni di scarpe a fine vita, le prime che avevamo realizzato. È il sogno di un mercato delle sneakers che finalmente diventa davvero circolare e green. I materiali delle scarpe potranno così diventare nella loro seconda vita anche borse, cinturini per gli orologi e altri accessori».