Sony taglia il prezzo del visore PS VR2 ma forse è tardi

Fin dal lancio il visore di realtà virtuale PS VR2 per PlayStation 5 è proposto al prezzo di listino di 600 euro, anche se in circolazione è spesso proposto in sconto: a partire da marzo arriva però un consistente taglio di prezzo direttamente da Sony che fa scendere il listino a 449,99 euro.

Più che di uno sconto si tratta di un riposizionamento completo, una strategia ormai necessaria anche perché nel corso degli anni, il visore Sony si è trovato a competere con i dispositivi Meta, che partono da prezzi inferiori e con modelli perfettamente funzionanti senza console o computer collegati.

Per i proprietari di PlayStation 5 che finora hanno snobbato il visore per il prezzo sostenuto, a partire da marzo potranno acquistarlo a 450 euro. Questo vale sia per il visore che per il pacchetto che include una copia scaricabile di Horizon Call of the Mountain, con disponibilità variabile a seconda dei paesi.

Nel comunicato Sony ricorda che grazie all’adattatore ad hoc anche gli utenti di computer PC Windows possono sfruttare il visore Sony per migliaia di titoli in realtà virtuale disponibili su Steam. Tra gli aggiornamenti più importanti anche il rilevamento del movimento della mani a bassa latenza, a disposizione degli sviluppatori per l’implementazione nei loro giochi, ma per ora i titoli languono.

Il colosso giapponese sottolinea il recente rilascio di Alien: Rogue Incursion, Skydance’s Behemoth, Metro Awakening VR e alcuni nuovi titoli in arrivo, tra cui Aces of Thunder, Dreams of Another, Hitman World of Assassination e The Midnight Walk.

Nonostante il taglio di prezzo renda più appetibile PS VR2 non è detto che la mossa sia sufficiente per cambiare il suo destino commerciale. I super appassionati di gaming indicano tra i punti di debolezza la quantità limitata di titoli Sony e PlayStation 5 in grado di sfruttarlo.

