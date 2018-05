Scattano i preparativi Apple nel centro conferenze per la WWDC 2018

Sono iniziati i lavori per posizionare striscioni, banner e cartelloni dentro e fuori il centro conferenze di San Jose dove lunedì inizia la WWDC 2018. Prime foto dal web e dai social

Nelle scorse ore Apple ha iniziato i lavori di allestimento del centro conferenze di San Jose che ospiterà la WWDC 2018, 29esima edizione della conferenza mondiale degli sviluppatori.

Nelle immagini che circolano su Internet e social, alcune delle quali riportate in questo articolo, è possibile osservare la facciata di ingresso del McEnery Convention Center quasi completamente ricoperta da un immenso cartellone che ha la stessa grafica e colori impiegati da Cupertino per il logo della WWDC 2018, sui biglietti per gli inviti alla stampa, nelle pagine web dedicate all’evento, all’interno dell’app e così via.

Personale e mezzi di lavoro sono in azione per completare la facciata, oltre che per disporre striscioni all’esterno, anche questi con la stessa grafica che riproduce pulsanti, icone e bottoni disegnati in 3D insieme ad altri strumenti ed elementi impiegati nello sviluppo software.

Naturalmente i lavori sono in corso anche all’interno per predisporre il centro conferenze per ospitare migliaia di sviluppatori da tutto il mondo, tutti a San Jose per conoscere le novità Apple e soprattutto per seguire decine e decine di seminari e sessioni tecniche tenute da un esercito di ingegneri Apple.

Cartelloni, banner e striscioni dedicati alle novità dei sistemi operativi e ai software di Cupertino saranno dislocati nelle hall e nelle posizioni più strategiche all’interno del centro congressi. Per assicurare che nulla trapeli prima degli annunci ufficiali del keynote WWDC 2018 Apple predispone da anni misure di sicurezza eccezionali per garantire l’ingresso esclusivamente agli addetti ai lavori e non solo: tutti i manifesti e i cartelloni che riportano novità sono inesorabilmente ricoperti da teli neri che saranno rimossi solo durante o dopo il keynote di inizio.

All’evento ormai manca pochissimo: i lavori iniziano infatti lunedì 4 giugno con il keynote WWDC 2018 di apertura durante il quale Tim Cook e i top manager di Apple mostreranno al mondo le novità di iOS 12, macOS 10.14 e tutte le nuove versioni dei sistemi operativi di Cupertino.

Ma oltre a sistemi operativi, software e novità per programmatori si attendono anche alcune novità hardware: l’elenco delle possibili novità è corposo e parte da un refresh di MacBook e MacBook Pro, a nuovo iPad Pro con caratteristiche alla iPhone X, passando per Mac mini, iPhone SE 2, AirBase e molto altro ancora.

Apple trasmetterà il keynote in diretta, qui come seguirlo su qualsiasi dispositivo. Come avviene da anni Macitynet seguirà la diretta come di consueto con la trascrizione in Italiano e le impressioni dei propri inviati a partire dalla sua pagina speciale, oltre ad articoli e approfondimenti su tutte le novità in arrivo.