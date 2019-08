Sconti Amazon 6 agosto, fino al 51%: Neato, HP, Philips Hue, Fire TV

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate

Neato Robotics D701 Connected – Compatibile con Alexa – Robot aspirapolvere con stazione di ricarica, Wi-Fi & App, 61 watt

Click qui per approfondire

AmazonBasics – Cavo compatibile da USB A a Lightning – Certificato Apple MFi – Bianco, 0,9 m

Click qui per approfondire

HP 25x Monitor Gaming TN, Schermo 25 pollici FHD, Risoluzione 1920 x 1080, Micro-Edge, Tecnologia AMD FreeSync, Tempo di Risposta 1 ms, Frequenza 144 Hz, Regolabile in Altezza, Pivoting 90°, Nero

Click qui per approfondire

Philips Hue Outdoor Lightstrip Striscia Led Per Esterni Da 5M + Philips Hue White And Color Lily Kit Base Con 3 Faretti Da Esterno + Hue Bridge Controllo Del Sistema. [Classe di efficienza energetica A] Click qui per approfondire

Fire TV Stick | Basic Edition

Click qui per approfondire

Mouse Gaming, PICTEK Mouse RGB 8 Pulsanti Proggrammabili 7200 DPI Pulsante di Fuoco Disegno Ergonomico, Nero (Modello Aggiornato)

Click qui per approfondire

Base di Ricarica Doppio per Controller PS4, TOPELEK Stazione di Ricarica con Indicatore LED, Caricabatterie PS4 Funziona con Joypad, PlayStation 4, PS4 Slim e PS4 Pro

Click qui per approfondire

Super Sparrow Doppia Parete in Acciaio Inox coibentato Bottiglia di Acqua – 350ml & 500ml & 620ml & 750ml & 1L – Isolante della Borraccia – Perfetto Thermos – Privo di BPA, BPS, ftalati

Click qui per approfondire

Idefair Borsa Impermeabile a Secco, Zaino da Spiaggia Galleggiante Borsa da Viaggio Leggero a Secco per la Spiaggia, Canottaggio, Pesca, Kayak, Nuoto, Rafting, Camping10L 20L

Click qui per approfondire

Action Cam Subacquea Ultra HD Sport Action Camera 170° Grandangolare Telecomando Due 2 Batterie Custodia Impermeabile e Tutti Kit di Accessori

Click qui per approfondire

Telecamera di Sorveglianza WiFi, Wansview 1080P Videocamera WiFi per Casa Bambini Anziani Pet con Rilevamento di Movimento, Audio Bidirezionale, Compatibile con Alexa K5 Bianco

Click qui per approfondire

Ciabatta Multipresa, Houzetek Multipresa Ciabatta Elettrica con protezione Supporta Alexa/Google Home/IFTTT, Con 4 Prese Polivalenti e 3 Prese Usb,2.4G Wifi.

Click qui per approfondire

Puntatore Laser Presentazioni Wireless Presenter

Click qui per approfondire

Anker PowerCore 15600, Super-alta capacità caricatore portatile, Nero

Click qui per approfondire

Cavo USB Type-C SUCESO [3 Pezzi,1m+2m+2m] Cavo USB C Nylon Intrecciato Cavo Tipo C Rapida Compatibile con Samsung Galaxy S10/S9/S8,Note 8,Huawei P30 P20 P10 P9 Mate20,Honor,LG,Nexus,OnePlus-Grigio

Click qui per approfondire

Presa Intelligente WiFi Smart Mini Plug Spina Compatibile con Google Home/Amazon Alexa/IFTTT,TECKIN Controllo Remoto Funzione di Temporizzazione Presa Wireless per iOS Android App

Click qui per approfondire

AmazonBasics – Trolley da Viaggio

Click qui per approfondire

AmazonBasics – Supporto per laptop, colore: argento

Click qui per approfondire

AmazonBasics – Pile Stilo Alcaline AA Performance, confezione da 48

Click qui per approfondire

AmazonBasics – Cavo USB Type-C a Micro-B 3.1 Gen2, 0.9 metri, colore nero

Click qui per approfondire

AmazonBasics – Pile Ricaricabili Stilo AA Ni-MH, precaricate, 1000 cicli (tipico 2000 mAh/minimo 1900 mAh), confezione da 4 pezzi. Involucro esterno variabile

Click qui per approfondire

AmazonBasics – Cavo USB Tipo A cpm connettore Lightning, collezione Premium, 1,8 m, Confezione de 1 – Rosso

Click qui per approfondire

AmazonBasics – Adattatore da Mini DisplayPort a HDMI/DVI/VGA, Bianco

Click qui per approfondire

Luce Solare Esterno, Kilponen 100 LED Lampada Solare con Sensore di Movimento [270º Illuminazione 2 Pezzi] Luci Solari da Parete Impermeabile Solare LED con 3 Modalità per Giardino [Classe di efficienza energetica A] Click qui per approfondire

DADYPET Fontanella per Gatti, Fontana per Gatti, Distributore di Acqua per Gatti, Grande capacità di Ricambio 2L, Automatiche e Silenzioso

Click qui per approfondire

Macchina Sottovuoto per Alimenti Bonsenkitchen, Sigillatore sottovuoto con taglierina incorporata, per alimenti freschi sia secchi che umidi, rotolo, buste per aspirare inclusi, Nero VS3802

Click qui per approfondire

ILIFE V3s PRO Robot Aspirapolvere, Aspirazione Senza Groviglio per Peli di Animali Domestici, Ricarica Automatica, Adatto per Pavimenti Duri e Tappeti con Peli Bassi, Bianca

Click qui per approfondire

FENIFOX Tastiera Wireless, Mouse Tastiera Wireless a QWERTY Layout Italiano, Kit Keyboard Mouse Wireless 2.4G, Pulsante Silenzioso, Compatibili Mac/Windows/Tablet-Rosa

Click qui per approfondire

ammoon Mini Consolle Mixer 4 Canali Mixer Audio Digitale EQ 2 Bande Integrato con Alimentazione Phantom 48V e USB 5V per Studio Recording DJ Karaoke

Click qui per approfondire

Aicok Bollitore Elettrico, Bollitore in Vetro con 10 Temperatura Regolabile, 1.7L Teiera Elettrico con Filtro da Tè in Acciaio Inox, 2200W Bollitore da Acqua Rapido con LED Blu , Spegnimento Auto

Click qui per approfondire

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire visitando la pagina dedicata o seguendoci con(canale notizie e offerte),(canale offerte),e altri aggregatori oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive