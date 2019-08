Sconti Amazon 8 agosto fino al 41%: Sicurezza Arlo Homekit senza fili, iLife, Anker, Luci Solari LED, Spigen

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono offerte lampo valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

In particolare vi segnaliamo il sistema di sicurezza Arlo Pro che da pochissimo è compatibile anche con Homekit e che viene proposto con un forte sconto.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate

Arlo Pro2 VMS4330P Sistema di Videosorveglianza Wi-Fi con Tre Telecamere di Sicurezza, Audio 2 Vie, Batteria, Full Hd, Visione Notturna, Interno/Esterno, Vcr Opz, Funziona con Alexa e Google Wi-Fi In offerta a 638,78 euro sconto 29% Click qui per approfondire

Luce Solare Esterna, Yacikos [2 Pezzi] 60 LED Lampada Solare con Sensore di Movimento Luci Solari Impermeabile 3 Modalità Lampada Solare Wireless di Sicurezza Illuminazione Esterno per Giardino [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 13,71 euro sconto 38% Click qui per approfondire

Speaker Portatile Bluetooth Anker SoundCore Boost 20W con Tecnologia BassUp, 12 Ore di Autonomia, Resistente all’Acqua IPX5, Raggio Bluetooth 20 metri con Suono e Bassi Superiori In offerta a 47,99 euro sconto 31% Click qui per approfondire

ILIFE V5s PRO Aspirapolvere Robot con Serbatoio d’Acqua, Robot in Grado di Lavare Automaticamente Il Pavimento In offerta a 125,99 euro sconto 30% Click qui per approfondire

Anker PowerCore Slim 10000, Caricatore Portatile Ultra Sottile, Batteria Esterna 10000 mAh Ultra compatta, Power Bank con Ricarica VoltageBoost e PowerIQ Ultra Veloce per iPhone, Samsung Galaxy, ECC. In offerta a 20,39 euro sconto 15% Click qui per approfondire

Anker PowerCore II 10000 Caricabatteria Portatile Ultra Compatta, Nuovo Power IQ 2.0 (Fino a 18W in Uscita), Caricatore Power Bank con Ricarica Veloce per iPhone, Samsung Galaxy e Molti Altri In offerta a 22,09 euro sconto 15% Click qui per approfondire

Specchietto Retrovisore Bambini, Specchio Auto Bambino, Specchietto Regolabile Neonato per Sicurezza Poggiatesta Posteriore Auto, Specchio Retrovisore Interno per Auto Sedile Posteriore, Nero In offerta a 13,58 euro sconto 20% Click qui per approfondire

Yacikos Luce Solare LED Esterno 108 LED, [270°-Super Luminoso-2200mAh] Lampada Solare con Sensore di Movimento Luci Solari da Parete Impermeabile Solare con 3 modalità per Giardino-2 Pezzi [Classe di efficienza energetica A] – In offerta a 16,91 euro sconto 39% Click qui per approfondire

Invision Supporto TV – Ultra Sottile Montaggio Supporto da Parete per TV LED, LCD, HDR, 4K 26 – 42 Pollici – Inclinabile Girevole Orientabile Staffa – Max VESA 200x200mm (A1/HDTV-M) In offerta a 23,79 euro sconto 18% Click qui per approfondire

Tacklife SC L03 Livella Laser Classica a Croce con Gamma di Misurazione 30m e Funzione di Inclinazione, Linea Orizzontale a 360 Gradi, Linea Laser IP54 Protezione di Polvere e Spruzzo In offerta a 69,99 euro sconto 22% Click qui per approfondire

Ibiza SPLBOX350-PORT Altoparlante Portatile con Batteria In offerta a 126,01 euro sconto 21% Click qui per approfondire

UGREEN Lettore Schede USB C a USB 3.0 OTG 2 in 1 Card Reader SD TF 5Gbps Alluminio Adattatore per Schede di Memoria per Macbook Pro Huawei P30 P20 Lite Mate 20, Samsung A50 S10, Xiaomi Redmi Note 7 In offerta a 10,31 euro sconto 21% Click qui per approfondire

iHaper Hub USB C 7 in 1, USB C Adattatore con Thunderbolt 3,100W Power Delivery, 5K @60Hz UltraHD, Uscita HDMI 4K, 3 Porte USB 3.0, Lettore di Schede SD/TF Compatibile con MacBook PRO 2018/2017/2016 In offerta a 26,46 euro sconto 15% Click qui per approfondire

Spigen Adattatore USB Tipo-C 3.1 a HDMI 2.0 [4K @60Hz] [Pairing Facile] Adapter Multimediale AV Digitale, Thunderbolt 3 Compatible with all USB Type C Devices, Galaxy, MacBook PRO, iPad PRO, di più In offerta a 9,99 euro sconto 41% Click qui per approfondire

Spigen Essential C21CH USB Type C 3.2 / 3.1 to HDMI 2.0 Cavo 2m/6.6ft [4K Ultra HD Thunderbolt 3] [Plug & Play] per Smartphone, Tablet, Laptop e altro, Compatibile con Netflix, iTunes, Amazon Video, altro In offerta a 9,99 euro sconto 38% Click qui per approfondire

