Sconti iPhone: 11 Pro a 500 euro, X e XR a partire da 300 euro

Un iPhone è sempre un iPhone, anche se ha qualche anno di età: se non cercate l’ultimo modello nuovo fiammante, potete fare affari comprandone uno di quelli in promozione elencati all’interno di questa pagina.

Tra le offerte più interessanti c’è iPhone 11 Pro, quindi due generazioni indietro rispetto a quella attuale, ma ancora altamente performante proprio perché fa parte della serie “Pro”. E’ infatti dotato di schermo OLED e Face ID, oltre a un sistema a tripla fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo e teleobiettivo) con modalità Notte, modalità Ritratto e registrazione video 4K fino a 60 fps, Chip A13 Bionic con Neural Engine di terza generazione, ricarica wireless e ricarica veloce con alimentatore da 18W incluso.

Inoltre monta una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Ritratto, registrazione video 4K e slow‐motion, ed è resistente alla polvere e all’acqua (4 metri fino a 30 minuti, IP68). Forse l’assenza più grande è la connettività 5G, ma se non la si sta cercando, allora rimane uno dei migliori acquisti, specie adesso che viene scontato a partire da 539 dollari e con possibilità di scegliere colore e configurazione.

Se volete risparmiare ancora di più, un buon telefono rimane ancora oggi iPhone X, lo smartphone Apple del decimo anniversario: schermo Super Retina HD, Multi-Touch OLED da 5,8 pollici, con 2.436 x 1.125 pixel, resistente agli schizzi, alle gocce e alla polvere. Con il Face ID potete sbloccarlo con il vostro volto o registrarne un altro, come ad esempio quello di una persona di fiducia. Fotocamere da 12 megapixel con teleobiettivo e grandangolo, zoom ottico e zoom digitale fino a 10x. Batteria ad alte prestazioni con autonomia in conversazione fino a 21 ore e navigazione internet fino a 12 ore. Con l’offerta attuale lo pagate 365 dollari.

In alternativa c’è anche iPhone XR, un ottimo affare per chi cerca un prodotto capace di fare (quasi) tutto quello che è capace di fare un iPhone 11 senza spendere la stessa cifra. Lanciato quattro anni fa, si distingue per avere un display LCD di generose dimensioni (6,2 pollici) una valida fotocamera con effetto sfocato, Face ID, ricarica wireless e ricarica veloce con un adeguato carica batteria ed infine un processore A12 ancora particolarmente potente. L’offerta porta il prezzo tra i 330 e i 385 dollari in base a colore e configurazione.

Come dicevamo queste sono soltanto alcune delle offerte iPhone attualmente disponibili. Potete dare un’occhiata all’intera pagina promozionale cliccando qui.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.