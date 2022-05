Apple Developer, applicazione aggiornata per la WWDC 2022

A meno di due settimane dalla Worldwide Developer Conference, che avrà inizio il 6 giugno, Apple ha aggiornato l’applicazione abbinata, consentendo agli sviluppatori di avere in tasca tutto l’occorrente per poter seguire al meglio uno degli eventi della Mela più attesi dell’anno.

L’app si chiama Apple Developer e contiene tutti i dettagli sul Digital Lounge, sui laboratori e tutte le altre sessioni previste per la WWDC 2022, compresi i video e il modulo con cui gli sviluppatori possono registrarsi per partecipare agli eventi in programma.

Inoltre per la prima volta, grazie alla funzione SharePlay introdotta a ottobre con iOS 15.1, gli sviluppatori potranno seguire insieme gli eventi della conferenza tutti insieme tramite FaceTime, per il quale Apple ha messo a punto tutto il sistema proprio dentro l’app appena aggiornata.

In base a quanto scrive l’azienda nel resoconto della nuova versione sono stati inoltre apportati diversi aggiustamenti che migliorano il pannello di ricerca e portano dentro nuove scorciatoie da tastiera per iPadOS. Si legge:

Esplora tutto ciò che WWDC22 ha da offrire inclusi i video delle sessioni, Digital Lounge, laboratori 1-1, sfide di codifica e design e altro ancora.

Iscriviti ad attività interattive come Digital Lounge e laboratori direttamente all’interno dell’app Developer.

Guarda i video insieme usando SharePlay.

Abbiamo ricostruito la nostra ricerca in modo tale che sia più ampia e supporti le citazioni.

Abbiamo aggiunto più scorciatoie da tastiera per iPadOS.

Ora elenchiamo i tuoi download nell’ordine in cui hai avviato il download.

La nuova versione dell’Apple Developer è la numero 10.0, è localizzata in lingua inglese, pesa 10 MB ed è disponibile in versione universale per iPhone (serve almeno iOS 15.0), iPad (necessario iPadOS 15.0), Mac (con almeno macOS 12.0), Apple TV (con tvOS 14.3) e iMessage. Può essere scaricata gratuitamente dall’App Store, dove ha ricevuto 19 valutazioni con una media di 3,4 stelle su 5. Dal punto di vista della privacy raccoglie la cronologia delle ricerche, i dati sull’utilizzo e diagnosi dell’app che non vengono collegate all’identità dell’utente; mentre informazioni contatto, contenuti dell’utente e dati identificativi vengono raccolti e collegati alla sua identità.. E’ disponibile [anche per Android][2].