Arrivano in Italia HONOR Magic4 Pro e HONOR Watch GS 3

Dopo una prima presentazione in occasione del Mobile World Congress,

HONOR annuncia anche in Italia l’arrivo di HONOR Magic4 Pro e

HONOR Watch GS 3. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui nuovi prodotti.

Il primo dei due dispositivi appena atterrati nel nostro paese è HONOR Magic4 Pro, uno smartphone dotato di tecnologie top di gamma. Si parte dal processore interno, il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 supportato dalle tecnologie GPU Turbo X e OS turbo X che massimizzano la capacità del chipset. A livello di design, HONOR Magic4 Pro sceglie un’estetica simmetrica, con il ritorno del layout circolare dove viene incastonata la tripla fotocamera di HONOR, noto anche come “The Eye of The Muse”.

Quanto al display, il dispositivo è dotato di una unità LTPO Quad-Curved da 6,81 pollici con cornici estremamente sottili su entrambi i lati. Lo schermo gode di una modulazione di larghezza di impulso (PWM) di 1920Hz, la più alta – spiega la società – mai raggiunta in uno schermo LTPO.

Il terminale non scende a compromessi neppure nel versante multimediale. HONOR Magic4 Pro fa uso di una combinazione di tripla fotocamera alimentata dalla fotografia computazionale ultra-fusion e di tecnologia Magic-Log Movie Master, per riprese di livello cinematografico.

Quanto alla batteria, HONOR ha scelto la tecnologia wireless SuperCharge da 100W, mentre a livello software il terminale impiega la HONOR Magic UI 6.0.

HONOR Watch GS 3

Ad affiancare lo smartphone, anche il nuovo smartwatch della società. Propone un design elegante, ed è dotato di un motore AI a 8 canali per calcolare la frequenza cardiaca, mentre il resto delle funzionalità è orientato a prendersi cura della salute di chi lo indossa.

HONOR Watch GS 3 è caratterizzato da un design ultrasottile di 10,5 mm, ed è realizzato in acciaio inossidabile 316L completamente lucidato, con un peso di soli 44 grammi. Impiega un vetro curvo 3D, sotto al quale è presente un quadrante rotondo da 45,9 mm e un touch screen AMOLED da 1,43 pollici con una luminosità massima di 1000 nit e una risoluzione di 326 PPI.

Basato sulle capacità di ricerca e sviluppo di HONOR, HONOR Watch GS 3 è il primo smartwatch del marchio dotato di sensori avanzati di frequenza cardiaca PPG a 8 canali per catturare più segnali ottici. Utilizza molteplici algoritmi di fusione per annullare il rumore del movimento durante l’esercizio fisico, così da ottenere dati più accurati. Non manca la possibilità di tenere sotto controllo il monitoraggio della SpO2 per verificare i livelli di ossigeno nel sangue.

L’orologio consente inoltre di monitorare i livelli di stress di chi lo indossa e, se necessario, suggerisce anche allenamenti per la respirazione. HONOR Watch GS 3 è dotato di oltre 100 modalità sportive e il rilevamento automatico di sei sport diversi, che consentono agli utenti di registrare e monitorare facilmente le proprie prestazioni e i propri risultati, nonché i dati sulla salute.

Ancora, all’interno è presente il sistema GNSS a doppia banda di frequenza, così da offrire una ottima capacità di localizzazione per gli sport all’aperto; non manca la certificazione per resistenza all’acqua fino a una profondità di 50 metri. Quanto all’autonomia, invece, HONOR Watch GS 3 vanta una durata fino a 14 giorni in condizioni di utilizzo, mentre con GPS in funzione la durata scende a 30 ore.

Prezzi e disponibilità

La serie HONOR Magic4 è disponibile in pre-order dal 26 maggio al 3 giugno

in offerta speciale al prezzo di 1.099,90 euro in bundle con un caricatore wireless da 100W e un Quick Charger da 135W.

HONOR Watch GS 3 è disponibile all’acquisto a partire da € 219,90.