Sconti Xiaomi su eBay: cuffie, smartphone e TV Box Android ai prezzi più bassi di sempre

Su eBay continuano gli sconti sulla tecnologia, e questa volta voglia focalizzare l’attenzione su un brand piuttosto noto, Xiaomi. Ecco le offerte su eBay per acquistare cuffie, smartphone e TV Box Android ai prezzi più bassi di sempre.

Xiaomi Mi True Wireless 2

Se siete alla ricerca di un paio di auricolari true wireless dal rapporto qualità prezzo imbattibile, allora il marchio Xiaomi è quelo di riferimento. Il primo modello che vi consigliamo è Mi True Wireless. Integrano lo standard Bluetooth 5.0, offrendo così stabilità durante la connessione. L’autonomia dichiarata è di di 5 ore, mentre la durata totale della batteria in scatola è di 20 ore.

Tra le modalità supportate quelle del rilevamento dell’orecchio: quando si toglie un auricolare, il sensore integrato sospende automaticamente la musica, mentre non manca il supporto ai tocchi: con un doppio clic si accede al controllo della musica o all’assistente vocale.Si acquistano a 24,99 euro direttamente da qui.

Xiaomi Mi Box S

Per trasformare il salotto di casa in un centro multimediale ecco uno tra i migliori Android TV Box, con il migliore rapporto qualità prezzo disponibile sul mercato. Il TV Box include naturalmente un telecomando, che incorpora un pulsante per richiamare l’Assistente Google, un pulsante di scelta rapida di Netflix e pulsante Live TV in diretta. Si tratta quindi di una versione smart del dispositivo conosciuto, di più facile gestione grazie all’Assistente Google integrato e che consente una migliore navigazione nella sua interfaccia.

Il dispositivo ha design familiare e caratteristiche molto simili alla versione precedente 2 GB di RAM, 8 GB di spazio di archiviazione, processore SoC quad-core Amlogic S905X e sistema operativo Android TV. Xiaomi Mi Box S può riprodurre contenuti HDR 4K fino a 60fps, e supporta anche Dolby DTS per l’audio ad alta definizione. Altre specifiche includono Bluetooth 4.2, una porta HDMI 2.0A, una porta di uscita audio e una porta USB 2.0.

Su eBay è in offerta a 52,99 euro.

Xiaomi earbuds S

Sono gli auricolari più economici di Xiaomi, eppure non rinunciano a caratteristiche di spessore. Le Airdots S sono le nuove cuffiette true wireless in-ear del brand, piccole in dimensioni e prezzo. Una delle caratteristiche più importanti che è poi il miglioramento netto rispetto al modello prima, è la possibilità di utilizzarle senza alcun problema anche singolarmente. Il brand ha rimesso le mani in pasta e sembra aver risolto i problemi che affliggevano le Redmi Airdots standard.

n termini di connessione è presente il Bluetooth 5.0 che permette un allaccio più rapido, stabile e quindi senza problemi di lag. Questo nuovo prodotto è stato migliorato anche in termini di latenza. Non è specificato a quanti ms ammonta ma la scheda tecnica ammette che rispetto a prima c’è un ritardo minore.

In offerta su eBay costano 17,90 euro

Redmi 9

Se siete alla ricerca di uno smartphone economico, ma assolutamente alla moda, ecco Redmi 9, che propone una configurazione quad-camera multifunzione, che certamente attirerà il pubblico di più giovani, che oramai utilizzano lo smartphone come macchina fotografica per tutti i giorni. Il terminale propone un display Full HD+ da 6,53 pollici, con notch a goccia, con certificazione TÜV Rheinland per le ridotte emissioni di luce blu e protetto da Corning Gorilla Glass.

Su eBay costa 140 euro.

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 pro è caratterizzato da configurazione quad camera nella parte posteriore, con l’obiettivo principale da 64MP, affiancato da un obiettivo ultra grandangolare da 8MP, che consente di ottenere immagini di gruppo di grandi dimensioni senza compromessi. Ancora, a bordo si trova anche il sensore con obiettivo macro da 5MP e un sensore di profondità da 2MP per gli effetti bokeh. Grande display da 6,67 pollici con risoluzione Full HD.

Su eBay è in sconto a 244,99 euro, direttamente a questo indirizzo.