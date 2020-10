iPhone 12 Pro individua persone vicine con il LiDAR: utilissima per non vedenti

I nuovi iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max integrano una funzione che consente a utenti ciechi o ipovedenti di rilevare persone in arrivo.

I dispositivi sfruttano un sensore LiDAR collocato nella parte inferiore del telefono, elemento che consente di capire la distanza alla quale si trovano altre persone, una funzionalità che Apple ha chiamato “People Detection”.

Il LiDAR è un sensore di profondità particolarmente utile con le app di Realtà Aumentata ed è sfruttato anche nell’ambito della guida autonoma. Apple sfrutta questo sensore nell’ambito della fotografia per misurare la distanza della luce e utilizzare le informazioni sulla profondità dei pixel in una scena ma può essere sfruttato anche per fare altro.

Il sito C-Net spiega che una persona non vedente che si trova al supermercato può attivare la funzione dedicata per capire quando muoversi mentre si fa la fila alla cassa. Camminando su un marciapiedi è possibile ottenere avvisi di persone nelle vicinanze; un ipovedente può sfruttare la funzionalità per capire la disponibilità di un posto nei mezzi di trasporto pubblico o in un ristorante; il sistema può essere sfruttato anche per mantenere la giusta distanza sociale quando si eseguono controlli sanitari o si è in fila ad esempio per i controlli all’aeroporto.

La funzione “People Detection” sarà in grado di indicare la distanza (in piedi o in metri) da un’altra persona e permette di individuare persone fino a cinque metri di distanza. Se ci sono più persone presenti, il telefono indicherà la distanza della persona più vicina all’utente.

La funzione in questione sarà attiva con l’aggiornamento di iOS 14.2, in arrivo nelle prossime settimane. Apple ha già rilasciato alcune versioni beta di questo aggiornamento agli sviluppatori e ai beta tester.

Secondo un report dello scorso anno dell’Organizzazione mondiale della sanità, su scala mondiale almeno 2,2 miliardi di persone soffrono di menomazione della vista o cecità. Negli USA oltre 1 milione di persone sopra i 40 anni è cieca, secondo i dati dei Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie. Entro il 2050 questi numeri potrebbero arrivare a 9 milioni per via della crescente diffusione di diabete, altre malattie croniche e il rapido invecchiamento della popolazione.

