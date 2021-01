Sconto Beats Solo3 Wireless: con Amazon le pagate 139 € invece che 199 €

Se volete delle eccellenti cuffie con tutte le tecnologie degli AirPods le Cuffie Beats Solo3 sono ad un prezzo eccellente, simile a quello del Black Friday: 139 Euro.

Le Beats Solo3 Wireless sono classiche cuffie da casa (o da passeggio per i più “alla moda”) sovraurali, capaci di offrire ben 40 ore di autonomia con una sola carica. Essendo basate sul chip W1, nascono per un abbinamento perfetto con liPhone (anche se sono perfettamente compatibili con il mondo Android e ogni Mac e iPad) e per l’utilizzo quotidiano, per musica e chiamate, grazie a due microfoni beamforming per una conversazione di qualità.

Contrariamente a quanto scritto nella descrizione Amazon, che da questo punto di vista è sbagliata, non hanno un sistema di soppressione attiva del rumore, ma solo un buon isolamento passivo che si affida ai morbidi cuscinetti che le caratterizzano. Hanno padiglioni regolabili, linee semplici ed essenziali, sono resistenti e ripiegabili.

Con la funzione Fast Fuel bastano 5 minuti di ricarica per ottenere fino a 3 ore di autonomia. Utilizzano lo stesso chip W1 degli AirPods e vengono abbinati in maniera trasparente con gli iPhone (anche se funzionano perfettamente anche con dispositivi Android). Anche la batteria viene misurata con un apposito widget se i ha un iPhone.

Permettono di rispondere alle chiamate, di controllare la musica e di attivare Siri mediante i controlli collocati sugli stessi padiglioni.

Nella confezione si trovano le cuffie Beats Solo3 Wireless, custodia, cavo di ricarica USB universale (da USB-A a USB Micro-B)

Queste cuffie sono in vendita da Apple a 200 euro. Grazie all’offerta Amazon le pagate solo 139 euro, solo dieci euro più del prezzo minimo raggiunto durante il Black Friday.

Click qui per acquistare.