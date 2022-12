Il caricabatterie originale Apple USB-C da 140W, al minimo storico solo 72,90€

Il più potente degli alimentatori Apple, l’USB-C da 140W scende al minimo storico, solo 72,90€. È questa una delle offerte dell’ante vigilia di Natale apparsa in queste ore su Amazon.

Questo accessorio è lo stesso che si trova nella confezione dei MacBook Pro da 16″ con processore M1, utile a ricaricare la loro batteria in pochissimo tempo. Basta usare un cavo da USB‑C a MagSafe 3 o un cavo di ricarica USB‑C (nessuno dei due incluso) per portare la batteria di queste macchina da 0% a 50% in circa 30 minuti.

Questo accessorio è in grado di ricaricare di tutto. Anche un paio di cuffie perchè nonostante l’elevata potenza i caricabatterie come questo si regolano sulle richieste del dispositivo che richiede l’energia. Questo significa che può arrivare al massimo a 140W ma anche a fornirne solo 1W se necessario.

Il caricabatterie Apple non è ovviamente il solo in commercio di questo tipo. Sono ormai diversi i dispositivi che offrono la stessa potenza di carica e hanno anche più porte del modello di Apple. Ma pochi (o nessuno) sono in grado di offrire le stesse garanzie di compatibilità e di affidabilità del caricabatterie di Apple. Ma il vero punto di forza di oggi dell’accessorio Apple è nello sconto Amazon.

A 72,90 euro è infatti assolutamente competitivo anche nel prezzo con i potenziali concorrenti diretti: l’Anker 717 da una sola porta che costa 99,99 euro oppure l’Ugreen Nexonode 140W che ha sì due porte USB-C e una USB-A ma costa 119,99€.

Click qui per comprare