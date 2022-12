Nike Training Club su Netflix a dicembre cade a fagiolo

Quest’anno smaltire il panettone sarà più facile grazie ai video degli allenamenti di Nike Training Club in arrivo su Netflix, provvidenzialmente, il 30 dicembre. L’azienda dice di voler caricare oltre 30 ore di video che prevede di distribuire in due tranche e saranno disponibili per tutti gli abbonati alla piattaforma in dieci lingue.

Di che si tratta

Prima di approdare su Netflix questi video erano un’esclusiva dell’omonima app per iPhone, Apple Watch e Android che guida gli utenti attraverso programmi di allenamento e strategie per raggiungere il benessere fisico e per poterli guardare sul grande schermo c’era solo un modo, ovvero usando lo streaming tramite AirPlay o Chromecast oppure collegando il telefono al televisore via cavo HDMI.

Perché con Netflix sarà più facile

Seguire gli allenamenti dal televisore è indubbiamente più comodo del concentrare lo sguardo sul piccolo schermo di un telefono, perciò questa nuova collaborazione con Netflix non solo faciliterà lo svolgimento degli allenamenti agli abbonati ma aiuterà anche l’espansione dell’app di Nike.

La prima raccolta

La prima raccolta arriva giusto in tempo per i buoni propositi di fine anno e comprende cinque programmi distribuiti su 46 video: tredici episodi del Kickstart Fitness with the Basics, sette del Two Weeks to a Stronger Core, sei per il Fall in Love with Vinyasa Yoga e altrettanti per il Feel-Good Fitness, mentre gli ultimi quattordici saranno dedicati all’HIT & Strength with Tara.

Per il secondo lotto la data di distribuzione non è stata ancora fissata, ma arriverà comunque entro l’anno nuovo. Non appena questa serie sarà disponibile, gli abbonati potranno trovarla in una collezione Nike su Netflix o semplicemente cercando “Nike”.

Cenni su Nike Training Club

Quando venne lanciata nel 2009, Nike Training Club si classificò tra le migliori app mobili per gli allenamenti: inserendovi i propri obiettivi, all’utente vengono proposti video di riscaldamento e allenamento personalizzati, con tanto di suggerimenti e motivazioni per mantenersi in forma. Il servizio ha poi aggiunto il supporto all’Apple Watch nel 2018 e allenamenti adattivi per le persone con disabilità all’inizio di quest’anno.