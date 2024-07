Sconto caricabatterie tre porte USB-C e una USB-A, solo 31,50€

Pubblicità

Se avete molti dispositivi che richiedono un caricabatterie USB-C e oggi ce ne sono molti, allora andate subito su Amazon dove potete comprare in sconto a 31,50€ un interessante caricabatterie Ugreen che fa quello che altri caricabatterie non possono fare: ricaricare contemporaneamente ben tre iPhone alla massima velocità oppure caricare insieme iPhone, Mac, iPad

Le sue caratteristiche sono l’ideale per chi ha iPhone, iPad e persino Mac di nuova generazione. In sintesi

Potenza fino a 65W

Tre porte USB che se usate insieme forniscono 18W ciascuna

Una singola porta USB è in grado di fornire fino a 64W

Tecnologia Gan per dimensioni ridotte

Il mix di potenza possibile dalle varie porte è complesso da sintetizzare; non tutte infatti possono fornire la stessa potenza e non tutte forniscono gli stessi Watt se ci sono altri dispositivi connessi. Molto meglio di noi può fare la tabella che pubblichiamo qui sotto che spiega chiaramente la potenza possibile per ciascuna porta e la combinazione.

In passato, appena rilasciato, quello di Ugreen era l’unico caricabatterie sul mercato che è in grado di ricaricare tre iPhone di ultima generazione insieme, oppure di ricaricare un iPhone e un MacBook Pro 13 o MacBook Air insieme, oppure un MacBook Air e un iPad e un iPad Pro sempre alla massima potenza.

Oggi in commercio ci sono altri prodotti anche più potenti e spesso piccoli. Ma per reperirne uno con tre porte USB-C con queste prestazioni si deve cercare bene, ancora più difficile è trovare prodotti di qualità paragonabile. Impossibile mettere insieme tutto questo con un accessorio al prezzo di oggi.

Il caricabatterie Ugreen costerebbe 44,99 euro, ma grazie ad un sconto del 20% lo pagate 31,50€.

