ASUS ROG Tessen è il controller pieghevole per il mobile

Pubblicità

ASUS Republic of Gamers ha annunciato la disponibilità del ROG Tessen, un controller mobile pieghevole con tasti posteriori programmabili e cuscinetti di supporto in gomma compatibili con le cover per smartphone. Il dispositivo è dotato di interruttori meccanici per i pulsanti frontali, D-pad e levette analogiche, portando su mobile la stessa sensazione di gioco che solitamente si ha su console.

Il design pieghevole del ROG Tessen ha portato il produttore alla vittoria di premi nella categoria Gaming/VR/AR agli iF Design Awards 2024 e il Red Dot Award 2024.

Il design pieghevole del ROG Tessen lo rende ideale per i viaggi, permettendo di riporlo facilmente anche in tasca. Il controller tiene saldamente il telefono in posizione orizzontale, con il lato sinistro che può essere ripiegato per collegare lo smartphone al connettore USB-C esteso. Una volta collegato, il lato sinistro può essere riportato alla posizione originale per regolare la larghezza e sistemare il device. I cuscinetti di supporto in gomma e il connettore USB-C facilitano l’uso del ROG Tessen anche con smartphone dotati di cover.

I due tasti posteriori in alluminio del ROG Tessen possono essere facilmente personalizzati tramite il pulsante ROG o l’app Armoury Create che offre opzioni di personalizzazione avanzate e l’accesso a numerose impostazioni, tra cui la rimappatura dei pulsanti e gli effetti di illuminazione. Il pulsante ROG può essere configurato per eseguire comandi rapidi, come acquisire screenshot, registrare il gameplay o cambiare gli effetti di illuminazione.

Il ROG Tessen permette di giocare e ricaricare il telefono contemporaneamente grazie alla porta di ricarica da 18 Watt presente sul lato destro del dispositivo, mentre la connessione USB-C con frequenza di polling di 500 Hz assicura un input quasi istantaneo, garantendo che ogni comando sia immediatamente visibile sullo schermo.

Il ROG Tessen è dotato di illuminazione Aura RGB con una vasta gamma di opzioni di personalizzazione, così da creare un’atmosfera gaming tipica delle postazioni PC. La superficie del dispositivo è decorata con loghi e tagli ROG, mentre la parte posteriore presenta segni in rilievo e micro-triangoli per migliorare la presa.

Disponibilità e prezzi

Il ROG Tessen è disponibile a 119,99 €. A questa pagina di Amazon trovate i prodotti Asus della serie ROG.