Le proposte di JBL e Kenwood per la musica e il divertimento d’estate

Ogni estate ha la sua colonna sonora: che si tratti di prendere l’aereo, festeggiare con gli amici o rilassarsi in giardino, nessun programma è completo senza musica.

Di seguito alcune proposte di JBL e Kenwood da “mettere in valigia”, compresi speaker portatili e auricolari true wireles.

JBL Xtreme 4

JBL Xtreme 4 vanta due woofer, due driver e due bassi che promettono “un suono dinamico e coinvolgente”. La certificazione di impermeabilità IP67 offre protezione contro l’acqua, e la batteria garantisce fino a 24 ore di riproduzione continua, con la possibilità di sostituzione per una durata prolungata. Può funzionare anche come power bank per ricaricare il telefono; è dotato di Bluetooth v5.3 con funzionalità audio LE e può connettersi a più diffusori tramite Auracast per l’accoppiamento stereo o multi-speaker tra diversi prodotti. Inoltre, Dal punto di vista della sostenibilità il produttore riferisce che usano il 70% di plastica riciclata post-consumo (PCR) e il 100% di tessuto PCR per la griglia dei diffusori.

JBL Xtreme 4 è disponibile in blu, camouflage e nero. Su Amazon nel momento in cui scriviamo il prezzo è di €337,77.

JBL Go 4

JBL Go 4 vanta “bassi ricchi e vibranti”, indicati come “più incisivi” rispetto al suo predecessore. Realizzato per essere portato ovunque, il mini-altoparlante ha una silhouette aggiornata e un cinturino più ampio e resistente, che lo rende più facile da maneggiare. Con un’autonomia fino a 7 ore e disponibile in sei varianti di colore, JBL Go 4 ha tutto ciò che serve per essere afferrato e portato con sé; è waterproof e antipolvere grazie alla certificazione IP67. Anche questo speaker offre la connettività Auracast che consente l’accoppiamento stereo o multi-speaker tra diversi diffusori. Usa il 70% di plastica riciclata post-consumo (PCR) e il 100% di tessuto PCR per la griglia dei diffusori. BL Go 4 è disponibile in diverse colorazioni e nel momento in cui scriviamo su Amazon è venduto €36,99.

JBL Live 3 Series

La nuova linea di auricolari JBL Live TWS 3 comprende vari modelli – Buds, Beam e Flex – tutti con custodia di ricarica smart che offre il pieno controllo degli auricolari e varie funzionalità senza dover collegare un dispositivo mobile o l’app JBL Headphones. La custodia e più fruibile e intuitiva grazie al display touch a LED da 1,45 pollici.

Con tre diversi modelli di auricolari disponibili, la serie JBL Live TWS 3 vanta Hi-Res Audio in modalità wireless; JBL Signature Sound, la più recente linea true wireless di JBL offre anche Bluetooth 5.3 con LE, con il vantaggio di connessioni multipoint e una maggiore durata della batteria. Disponibile nelle colorazioni viola, blu, argento e nero, la linea JBL Live TWS 3 vanta anche un grado di impermeabilità certificato IP55. Gli auricolari JBL Live TWS 3 sono disponibili su Amazon a 199,00€.

Kenwood AS-P200BT Partyspeaker

Il Partyspeaker KENWOOD AS-P200BT vanta un evoluto sistema a due vie di ultima generazione, un amplificatore da 50 watt ottimizzato DSP integrato e batteria al litio. È dotato di varie connessioni, come il Bluetooth che consente una riproduzione di qualità di ogni contenuto presente sullo smartphone, uno slot per schede SD, una porta USB e prese per il collegamento di un microfono e di una sorgente musicale analogica.

Il suono è garantito da un woofer da 165 mm e due tweeter da 25 mm. È possibile collegare due altoparlanti per formare una coppia stereo in modalità TWS. La batteria al litio da 3.600 mAh promette un’autonomia fino a 10 ore.

Due strisce luminose verticali a sinistra e a destra dell’altoparlante dei bassi e l’illuminazione dietro di esse creano effetti visivi. Un processore audio digitale controlla le diverse prestazioni e i colori per adattarli al programma musicale. È ideale per le feste, da quelle in casa a quelle all’aperto.

Nel momento in cui scriviamo il prezzo di listino di KENWOOD AS-P200BT è di € 129,99.