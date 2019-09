Sconto custodie protettive per iPhone: su Amazon Otterbox e Lifreproof

Sono davvero tante, al giorno d’oggi, le cover disponibili per iPhone. Ne esistono alcune davvero economiche, che costano addirittura pochi euro, anche se il consiglio è di spendere qualcosa in più, con la garanzia di avere tra le mani un prodotto di qualità. Su Amazon sono disponibili in catalogo con uno sconto per tempo limitato molte custodie protettive di Otterbox e Lifeproof, due delle aziende più quotate in questo ambito.

Noi abbiamo provato molti dei modelli classici delle due aziende apprezzatissime anche nel settore B2B: su questa pagina trovate tutte le recensioni e notizi di LifeProof e su questa tutte le notizie sulle custodie di Otterbox.

Ecco quali acquistare.

Otterbox

Quando si parla di Otterbox non c’è bisogno di spendere troppe parole. Si tratta di un brand ben noto, che spesso popola anche le vetrine dei negozi Apple, con cover esclusive e dedicate agli ultimi smartphone della Mela. Per lo più si tratta di custodie protettive, adatte per maneggiare l’iPhone senza troppi patemi d’animo, proteggendolo da eventuali urti e cadute. Insomma, le cover perfette per i più sbadati, o semplicemente per chi decide di affidare il proprio terminale professionale pure ad un bambino.

A questo indirizzo la vetrina completa di cover Otterbox, che non sono solo protettive, ma anche di design. Ad esempio, la custodia Symmetry, propone uno stile sottile e minimale, unito ad una colorazione giallo spento molto particolare, che conferisce al dispositivo un’estetica delicata, ma in grado di farsi notare. La stessa edizione Symmetry, poi, propone anche versioni particolari, come la linea Disney dedicata a Topolino. ancora, degna di nota è la variante bicolore, che conferisce all’iPhone un design retrò, come l’iPhone originale.

Per chi amasse, comunque, linee essenziali, la stessa Otterbox propone la custodia Clearly, trasparente e meno protettiva, ma comunque di qualità. Tutte le cover elencate, sono compatibili con iPhone X e iPhone XS.

Lifeproof

Lifeproof è ben nota per le sue cover impermeabili, che consentono di immergere iPhone in acqua, senza correre rischi. Su Amazon la selezione è ricca, e la trovate a questo indirizzo. Da notare, in questo caso, che le cover non sono interscambiabili tra iPhone X e iPhone XS, ragion per la quale occorre scegliere il modello esatto per il proprio dispositivo.

La serie Fre, ad esempio, è disponibile a 59 euro, la si trova a questo indirizzo per iPhone X: non solo protegge completamente l’iPhone da liquidi, ma gli conferisce un aspetto colorato. La versione con protezione IP 68 per iPhone XS è disponibile a questo indirizzo, al prezzo di 49 euro.

Per chi non volesse rischiare di immergerlo, c’è la versione SLAM, che avvolge completamente il dispositivo, non impermeabile, ma che protegge l’iPhone da cadute su strade e superfici accidentate. Costa 34 euro su Amazon.

A questo indirizzo trovate la vetrina completa di cover protettive per iPhone marcate Otterbox e Lifeproof.

Qui sotto alcune le offerte più interessanti selezionate da macitynet. Ovviamente non ci sono tutte le varianti colore disponibili. Controllate nella pagina di arrivo.

LifeProof 77-60537 Custodia Serie Fre con Protezione IP-68 e MIL STD 810G-516 per Apple iPhone Xs, Nero In offerta a 39,99 euro sconto 50% Click qui per approfondire

Otterbox 77-60110 Serie Symmetry Clear Custodia Protezione Cristallina per Iphone Xs Max, Trasparente In offerta a 18,78 euro sconto 53% Click qui per approfondire

LifeProof Custodia Impermeabile Nuud iPad PRO 10.5 In offerta a 64,99 euro Click qui per approfondire

OtterBox Custodia Serie Defender Custodia Protezione Multistrato per iPhone 7, Nero In offerta a 29,99 euro sconto 40% Click qui per approfondire

OtterBox 77-52176 Serie Defender Custodia per Apple iPhone 6/6s, Nero In offerta a 28,99 euro sconto 42% Click qui per approfondire

OtterBox 77-59868 Custodia Serie Symmetry Protezione Sottile e Minimalista per iPhone XR Giallo In offerta a 18,99 euro sconto 46% Click qui per approfondire

OtterBox LifeProof 77-57166 Custodia Serie Fre con Protezione IP-68 e Mil Std 810G-516 per Apple iPhone X, Lilla In offerta a 42,99 euro sconto 39% Click qui per approfondire

LifeProof 77-60544 Custodia Serie Slam per Apple iPhone X/Apple iPhone Xs, Nero/Verde Fluo In offerta a 21,99 euro sconto 45% Click qui per approfondire

OtterBox LifeProof 77-57167 Custodia Serie Fre con Protezione IP-68 e Mil Std 810G-516 per Apple iPhone X, Blu In offerta a 44,99 euro sconto 36% Click qui per approfondire

OtterBox 77-55780 Custodia Custodia Serie Defender Custodia Protezione Multistrato perApple iPad Pro 10.5″, Nero In offerta a 51,99 euro sconto 35% Click qui per approfondire

OTTERBOX SYMMETRY FOLIO – CUSTODIA PER IPAD & IPAD 2018 In offerta a 29,99 euro Click qui per approfondire

LifeProof 77-57431 Custodia Serie Slam per Apple iPhone X, Nero/Verde Fluo In offerta a 29,99 euro sconto 30% Click qui per approfondire

OtterBox LifeProof 77-53686 Custodia Serie Fre con Protezione IP-68 e Mil Std 810G-516 per Apple iPhone 5/5s/SE, Grigio/Blu In offerta a 43,99 euro sconto 37% Click qui per approfondire

OtterBox Z542277 Custodia Serie Symmetry Clear Protezione Cristallina per iPhone 7, Trasparente In offerta a 16,99 euro sconto 51% Click qui per approfondire

LifeProof 77-56792 Custodia Serie Fre con Protezione IP-68 e MIL STD 810G-516 per Apple iPhone 7/8, Blu In offerta a 42,99 euro sconto 39% Click qui per approfondire