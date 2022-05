Di nuovo in sconto Bezior XF200, la bici elettrica da 1000W a 1399 euro

Quanti fossero alla ricerca di una bici elettrica per l’estate, ecco l’offerta che potrebbe davvero fare al caso vostro: Bezior XF200 si acquista ancora in sconto a 1399 euro. Dalla sua un motore da 1000W e ruote fat. Clicca qui per acquistare.

Si tratta di una bici davvero interessante, perché unisce un telaio non troppo ingombrante, e pieghevole, con ruote Cat, così da poter essere un alleato importante in qualsiasi contesto e manto stradale.

Lo pneumatico più largo, che è caratterizzato anche da bassa pressione (siamo tra 0,5 e 1 BAR), è particolarmente utile anche sui terreni sconnessi e nei percorsi simili ai greti dei fiumi, contraddistinti cioè dalla presenza di ghiaia e sassi. L’unico grosso svantaggio è che la presenza di maggior attrito comporta l’impiego di molta più forza per gli spostamenti, ma trattandosi di una bicicletta elettrica questo problema non sussiste.

In questo modo gli utenti più sportivi potranno non temere manti più accidentati, o correre anche in spiaggia o, in generale, in terreni off road. Facilmente pieghevole, occupa uno spazio ridotto, pari ad appena 100 x 80 x 50 centimetri, così da poterla riporre nel baule di una macchina. Nonostante le sue dimensioni non eccessive, ha un potente motore da 1.000 Watt capace di spingere anche lungo percorsi con una pendenza di massimo 35°. Usa batterie di tipo 18650 per un totale di 15 Ah che offrono fino a 100 chilometri di autonomia in modalità con pedalata assistita, oppure 50 chilometri se si usano in modalità completamente elettrica, come se fosse un motorino.

Può viaggiare fino ad un massimo di 35 chilometri orari e usa freni a disco idraulici. La struttura è in alluminio, le ruote sono da 20 pollici e complessivamente pesa 27 chili, mentre è in grado di sorreggere una persona, con tanto di zaino e attrezzatura al seguito, per un massimo di 200 chilogrammi. E’ certificata IP54 quindi resiste a sporco e pioggia, e ha uno schermo LCD sul manubrio dal quale è possibile leggere le informazioni principali.

Se vi interessa acquistarla, normalmente costa 1.524,76 euro ma al momento la potete comprare in offerta a 1.399 euro. Clicca qui per acquistarla.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore