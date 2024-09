I tre nuovi robot Ecovacs in mostra ad IFA 2024

Pubblicità

Alla fiera di Berlino c’è anche Ecovacs con tre nuovi aspirapolvere robot della serie Deebot, tra i più acclamati del marchio: pensate che della sola gamma Deebot X sono state vendute 1,6 milioni di unità in tutto il mondo, e lo scorso anno in Europa le vendite sono aumentate del 40,5%.

Deebot X8 Pro Omni

Uno dei nuovi annunci è il Deebot X8 Pro Omni, caratterizzato da un nuovo sistema di pulizia con mocio integrato e un’aspirazione massima di 13.000 Pa. Si trova sul rullo di pulizia OZMO ed esercita una pressione che raggiunge i 4.000 Pa, andando così a scrostare a fondo anche le superfici più difficili.

In questo è aiutato anche dal fatto che il mocio, che viaggia alla velocità di 200 giri al minuto, viene lavato ad ogni giro in modo da rimuovere sia lo sporco che l’acqua di scarico, mentre l’acqua pulita viene propagata attraverso 16 ugelli in modo da mantenere la superficie bagnata prevenendo lo sporco secondario.

Deebot T50

Nuovo è anche Deebot T50, tra i più sottili della serie (è spesso appena 81 millimetri) che lo rende maggiormente adatto per raggiungere anche aree più difficili, compresi sotto-divani e aree sottostanti i mobili.

Il modulo laser è integrato nella scocca come nella serie X, e aspira ad una potenza massima di 15.000 Pa, rimuovendo anche la polvere più sottile.

Ad aiutarlo c’è inoltre la tecnologia ZeroTangle 2.0 che impedisce l’aggrovigliamento dei capelli.

Deebot N30 Pro Omni

Ultimo degli annunci in fiera è Deebot N30 Pro Omni, che si posiziona nel segmento entry-level ed è stato dotato delle ultime tecnologie tra cui ZeroTangle 2.0, TrueEdge e OZMO Turbo 2.0.

In questo modello i panni vengono lavati con acqua calda a 60°C e poi asciugati con aria calda a 40°C. La novità assoluta per questo modello è data dal bastoncino detergente solido integrato che si mescola all’acqua durante il processo di lavaggio dei panni promettendo pavimenti ancora più puliti per circa un mese (poi va sostituito).

Tutti e tre i modelli possono essere configurati e controllati anche tramite l’app Ecovacs Home dalla quale si possono ad esempio regolare la potenza di aspirazione e il flusso d’acqua, oltre a scegliere la modalità di pulizia più adatta al momento.

Altro dall’IFA 2024

È la prima volta che il Gruppo espone insieme i sue due marchi, Ecovacs Robotics e Tineco. Di Tineco via abbiamo già riportato mentre qui vogliamo mostrarvi una sorta di Ibrido per la pulizia che nasce probabilmente dalla collaborazione tra le due aziende: un robot aspirapolvere che impiega il rullo tipo delle scope lava-asciuga al posto dei moci rotanti o dei pad.

Attendiamo di vedere come si comporta nelle pulizie di tutti i giorni: sicuramente il rullo è ottimo per alcuni tipi di sporco come i liquidi viscosi che vengono ripuliti a strisciate invece di essere diffusi dalla rotazione dei moci.

Interessante anche il gigantesco modello di robot dedicato alle pulizie professionali DeeBot Pro senza ulteriori sigle dotato di un serbatoio di ben 10 Litri e di una potenza di aspirazione di 20 Kpa. Lo troviamo qui sotto nella galleria di scatti realizzati alla manifestazione.

Per tutte le notizie dedicate alla fiera dell’elettronica di Berlino vi basta sfogliare gli articoli pubblicati all’interno di questa sezione del nostro sito web.

I Prodotti Ecovacs sono disponibili anche su Amazon.