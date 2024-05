Su eBay gli iPad Pro M4 da 11 pollici sono già in sconto, risparmio fino a 205€

Pubblicità

I primi iPad Pro M4 sono ormai nelle mani di chi li ha acquistati (magari da Amazon) al lancio ma se siete tra coloro che hanno atteso alcuni giorni in vista di qualche promozione, sappiate che su Amazon per la combinazione di uno sconto e di un codice, potete comprarli da Igrotek già ribassati fino al 13%.

Parliamo, in particolare, della versione da 11″ nelle sue due versioni principali. quella con solo Wi-Fi e quella con Wi-Fi e rete cellulare. Questi modelli, come tutti gli altri, hanno una superiore qualità costruttiva rispetto a tutto quanto abbiamo visto oggi. Ma le loro differenze con gli iPad M2 sono tantissime; noi le abbiamo esposti in un articolo specifico.

Ma in sintesi si distinguono dagli M2 per

Nuovo design più sottile (solo mezzo centimetro)

Display Ultra Retina XDR OLED da 11″ o 13″

CPU M4 fino a 10 core e GPU 10 core

Fotocamera frontale orizzontale da 12MP

Fotocamera posteriore da 12MP con flash True Tone

Compatibile con la nuova Apple Pencil Pro

Compatibile con la nuova Magic Keyboard cpn trackpad a feedback aptico

A chi ci legge è forse inutile ricordare che iPad Pro è la piattaforma idea per creativi e per tutti coloro che devono lavorare professionalmente su contenuti che prevedono potenze di calcolo elevate anche mentre sono in mobilità e quindi se vi interessano, l’occasione è importante.

Ecco qui i modelli in sconto con il loro rispettivo prezzio che otterrete solo applicando lo speciale codice PSPRMAY24

Come abbiamo accennato il venditore è Igrotek, uno dei migliori venditori di prodotti Apple su eBay. Ha il 99,4% di giudizi positivi ed è spesso parte delle campagne sconto di eBay come venditore professionale.

Per avere il prezzo aggiungete il prodotto che vi interessa al carrello e applicate il codice PSPRMAY24