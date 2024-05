iPad Pro M2 contro iPad Pro M4, che c’è di nuovo?

Doveva essere il maggior aggiornamento di iPad pro dalla sua nascita e così è andata. Il lancio durante la presentazione Let Loose dei nuovi modelli di iPad rappresenta in effetti un aggiornamento di proporzioni molto grandi, del tutto inusuali soprattutto al confronto dell’ultimo lancio quando ci siamo dovuti accontentare di un processore M2 e della funzione senza contatto di Apple Pencil.

Le novità le vedete esposte qui sotto. Abbiamo sintetizzato in una tabella le quindici principali, alcune davvero grandi altre più piccole ma non per questo meno influenti per una larga parte degli utilizzatori professionali di iPad.

Quelle che sono finite sotto gli occhi di tutti sono due: lo schermo Oled e il processore.

Lo schermo sfrutta una tecnologia OLED tandem che combina la luce di due pannelli OLED per generare una luminosità fino a 1000 nit per i contenuti SDR e HDR, e 1600 nit di luminosità di picco per l’HDR. Nessun altro dispositivo nella sua categoria offre questo livello di gamma dinamica estrema, dice Apple, e per la prima volta c’è anche la possibilità di scegliere il vetro con nano-texture.

Il processore M4, basato su una tecnologia a 3 nanometri offre fino a quattro performance core e fino a sei efficiency core con acceleratori di machine learning (ML) di ultima generazione, per garantire prestazioni fino a 1,5 volte più veloci rispetto ai modelli precedenti di iPad Pro con chip M2. M4 a parità di performance, consuma la metà rispetto al chip M2 e un quarto rispetto al più recente processore per PC in un portatile sottile e leggero.

Ma oltre a schermo e processore ci sono anche altre novità da segnalare, tra di essere la mancanza del cassetto Sim, la riduzione da due a una lente, l’aumento della capacità di archiviazione minima e il prezzo e la compatibilità con la nuova Apple Pencil e la nuova tastiera Magic Keyboard.

Non ci diffondiamo oltre perchè la tabella qui sotto dovrebbe dare il colpo d’occhio su quel che c’è di nuovo nel caso steste decidendo di aggiornare da iPad M1 o M2 ai nuovi iPad con processore M4 o magari se non foste intenzionati a comprare in offerta (magari su Amazon) un iPad M2 risparmiando.