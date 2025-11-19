Facebook Twitter Youtube

Black Friday Narwal con sconti fino a 930 euro e robot sempre più smart

Di Emiliano Contarino
Il Black Friday inizia a scaldare i motori e anche le pulizie smart, certamente, ne beneficeranno in gran parte. Tra i brand che partecipa subito agli sconti Narwal, che mette in primo piano una nuova idea di pulizia domestica, basata su automazione avanzata e tecnologie progettate per superare i limiti degli aspirapolvere tradizionali. Il brand, tra i principali cinque produttori globali di robot aspirapolvere, propone sconti significativi che rendono più accessibile un upgrade duraturo per la cura della casa. Ecco quali.

L’azienda punta su soluzioni capaci di aspirare, strofinare e raggiungere anche gli angoli più difficili, garantendo ambienti puliti senza intervento manuale. L’iniziativa Black Friday permette di sperimentare questa attenzione alla pulizia con riduzioni di prezzo importanti e bundle che arrivano a un valore complessivo di 930 euro.

Le offerte principali del Black Friday Narwal

Narwal Flow

Flow è progettato per un lavaggio profondo e completamente automatizzato. Il sistema Track Mop esercita una pressione costante di 12N e copre un’area più ampia rispetto ai mop a rullo tradizionali. Il sistema CleanFlow mantiene i mop igienizzati durante tutta la pulizia, mentre la tecnologia CarpetFocus gestisce la pulizia dei tappeti con la massima potenza disponibile.

Flow è in vendita da 849 € (Base Standard) e 1.049 € (Base Compatta).

Freo Z10 Ultra

Lo abbiamo recensito a questo indirizzo. Questo modello combina mop rotanti, estensione EdgeReach per far sì che la spazzola laterale raggiunga gli angoli e una navigazione AI basata su doppio chip. Si muove in modo preciso e silenzioso per una pulizia approfondita e continua.

Il prezzo promozionale è di 549 euro.

Freo Z10

Si tratta del robot da scegliere per chi cerca una soluzione anti-grovigli con una gestione automatica. Il risparmio in questo caso è di 440 euro. Il robot offre il sistema DualFlow che riduce i grovigli, mentre il mop estensibile e la base autonoma permettono di pulire senza interventi di manutenzione frequenti.

È proposto a 459 euro, come scelta pensata per un utilizzo quotidiano senza complicazioni.

Freo X10 Pro

Il risparmio per questo robot è di 200 euro. Compatto e semplice da integrare nella routine domestica, questo modello unisce un mocio estensibile a una base automatica per una gestione completamente autonoma. È disponibile a 399 €.

Freo S

Per una pulizia essenziale e intuitiva il risparmio è di 100 euro. Il robot è il modello entry level, pensato per chi dispone di piccoli spazi o si avvicina per la prima volta ai robot aspirapolvere.

Freo S offre un funzionamento a pulsante e una base auto-svuotante 2 in 1.

Il prezzo è di 199 €.

