Sconto sfornatutto De’Longhi, forno multifunzione da 14 litri a soo 111,90€

Su Amazon trovate in offerta De’Longhi EO14902.S Sfornatutto, pensato per cucinare con flessibilità anche in spazi ridotti aggiungendosi, magari, ad un altro forno: solo 111,90€ invece di 180€,

Design compatto e interni facili da pulire

Il De’Longhi EO14902.S Sfornatutto è progettato con un design salvaspazio e una struttura robusta, ideale per cucine piccole o come supporto al forno principale. All’interno, l’antiaderente semplifica la pulizia anche dopo utilizzi prolungati. Il pannello frontale offre tre manopole multifunzione, disposte in modo intuitivo per controllare tempi, temperatura e modalità di cottura senza complicazioni.

Versatilità grazie a cinque modalità di cottura

Con cinque funzioni integrate, il forno copre diverse esigenze: dalla cottura ventilata per pietanze uniformi, alla funzione grill per gratinare, passando per lo scongelamento, il mantenimento in caldo e la cottura tradizionale. Il termostato regolabile da 100 a 220°C consente una gestione precisa del calore, utile per dolci, secondi piatti o semplici pizze.

Accessori inclusi e uso quotidiano

Il forno arriva con una dotazione completa: due griglie cromate, un piatto pizza e un vassoio raccogli briciole che agevola la pulizia. Questi accessori permettono di cucinare più preparazioni in contemporanea o alternare rapidamente tra griglia e teglia.

Grazie alla capacità da 14 litri, lo spegnimento automatico, l’interruttore timer con spegnimento automatico offre flessibilità e sicurezza, anche quando lo si usa per cotture prolungate.

Il prezzo di listino è di 180€; è sceso anche sotto quesro pezzo, ma oggi è acquistabile su Amazon al minimo, solo 111,90€.

