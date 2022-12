Sconti Amazon sulle scrivanie Flexispot, regolabili elettricamente

Se vi servisse una scrivania per il vostro Mac, per lavorare, studiare o semplicemente trascorrere qualche ora di svago, andate su Amazon dove oggi trovate in sconto la Flexispot EF1 a 270€ grazie ad un coupon da 70€.

Questa che vi presentiamo non è una scrivania “normale” per tante ragioni. La prima è che il piano realizzato con laminato ad alta pressione antigraffio da 100 (L) x 60 (P) x 1,6 (H) è motorizzato. Fornisce regolazioni dell’altezza da 73 a 121 cm. Questo consente una eccellente ergonomia a 4 differenti utenti; le altezze possono infatti essere memorizzate e attivate con la semplice pressione di un tasto.

La Flexispot EF1 è facile da regolare e robusta, sopporta un peso fino a 100KG e ha un sistema che garantisce sicurezza in caso di collisione con un oggetto che ostruisce il movimento imposto dal motore. Quando viene rilevato un ostacolo, la scrivania si ferma automaticamente per poi spostarsi leggermente in quella direzione desiderate.

Questa scrivania costerebbe 339 euro. Applicando un coupon che trovate nella pagina la pagate 70 euro meno. La promozione riguarda anche la versione da 120cm che viene scontata di 80€ e costa 299€

È in forte sconto anche FLEXISPOT EG8B, in versione in colore nero, con ripiano in vetro e 3 porte USB (di cui una USB-C) integrate e un cassetto. Altezza e dimensioni sono le stesse, il carico massimo è però inferiore: 50 KG. Costa 299€ invece di 559,99€