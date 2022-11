Su Amazon MacBook Pro 16″ da 1 TB vi costa solo 2400€ (e lo ricevete subito)

Su Amazon non c’è in sconto solo il MacBook Pro 14, ma anche il MacBook Pro 16″. E il risparmio percentuale, che risponde a quello di Mediaworld, è lo stesso: -22% con il prezzo che scende fino a 2401,62€

Anche qui stiamo parlando di quelli che sono gli ultimi MacBook Pro lanciati dalla Mela quelli, appunto, con i processori proprietari. Si tratta di macchine caratterizzate da 3 porte USB-C con Thunderbolt 4, ma anche un lettore di schede SD, una presa HDMI, porta jack audio da 3,5 millimetri. Abbiamo anche il ritorno dell’attacco Magsafe per la ricarica della batteria, una novità applaudita da tutti. Tutte funzioni che rispondono alle esigenze del pubblico professionale

Sempre a grande richiesta del publico Pro, Apple ripropone tasti funzione meccanici che vanno a rimpiazzare la Touch Bar. Il trackpad aumenta le dimensioni e ci sono una videocamera FaceTime HD da 1080p, Bluetooth 5.0 e WiFi 6.

Ecco qui di seguito le principali specifiche tecniche

Chip Apple M1 Pro

CPU a 10-core

GPU 16-core

Neural Engine 16-core

Autonomia fino a 21 ore

16 GB di memoria unificata

Display Liquid Retina XDR da 16″

Videocamera FaceTime HD a 1080p con processore ISP evoluto

Lo schermo è Liquid Retina XDR con tecnologia ProMotion e un refresh rate adattivo fino a 120Hz.

In più ha il notch, allineandosi esteticamente agli schermi di iPhone e iPad e consentendo una riduzione delle cornici del 24% e uno spostamento della barra dei menu ai lati di questa tacca, consentendo così di dedicare il resto dello schermo ai contenuti. Inoltre offre fino a 1.000 nit di luminosità costante full-screen, ben 1.600 nit di luminosità di picco.

Lo sconto rappresenta un vero affare su questa versione. Il risparmio è di 678 €. In pratica pagate questa macchina 2410 € invece che 3079€. A questo si aggiunge a quello di pagare anche a rate senza interessi né garanzie. In più la spedizione è immediata. Comprato questa sera vi arriva sabato in giornata

Click qui per comprare.