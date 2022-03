iPhone SE 3 già in sconto su Amazon, risparmio di 50€

Apple ha ufficialmente rilasciato oggi il suo nuovo iPhoen Se 3 mettendolo i tutti i negozi e oggi Amazon già lo offre in sconto. Il ribasso è sul modello “top” quello da 256 Gb che viene proposto con uno sconto di 50€.

Stiamo parlando, come noto, dell’ultimo telefono Apple per data di rilascio, una riedizione del vecchio iPhone SE 2 con alcuni dettagli che lo rendono più moderno. Tra cui il processore A15 che è lo stesso di iPhone 13 e iPhone 13 Pro. Il resto lo leggete nel nostro articolo dedicato al nuovo modello dove ci sono tutte le caratteristiche essenziali oppure nella nostra presa di contatto. Qui di seguito tutte le caratteristiche

Display Retina HD da 4,7″

Sistema a fotocamera singola con grandangolo da 12MP; Smart HDR 4, Stili fotografici, modalità Ritratto e video 4K fino a 60 fps

Fotocamera FaceTime HD da 7MP con Smart HDR 4, Stili fotografici, modalità Ritratto e registrazione video a 1080p

Chip A15 Bionic

Fino a 15 ore di riproduzione video

Reti cellulari 5G

Design robusto e resistenza all’acqua di grado IP67

Tasto Home con Touch ID per l’autenticazione sicura

Amazon in passato ha solo raramente offerto in passato fatto alcune offerte sul modello da 64 GB del predecessore. Il modello da 256 GB della vecchia versione è fuori produzione da tempo e in passato non è quasi mai stato scontato per questo se il telefono vi interessa, vi conviene comprare. La spedizione è immediata e c’è anche la vendita a rate senza interessi e garanzie.

