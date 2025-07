iPhone 17 Air ruberà un po’ di titanio ai Pro

Arrivano conferme: l’iPhone 17 Air sarà l’unico tra i nuovi modelli a vantare un telaio in titanio. La voce, sorta alcuni mesi fa sulla scorta del primo approfondito rapporto sui piani Apple firmato da Jeff Pu su The Information, viene oggi ribadita da Ming-Chi Kuo con un post su Medium.

L’analista cinese si spinge un pochino oltre, precisando che l’uso di questo metallo sarà abbinata a soluzioni nuove che derivano dalla necessità di dare solidità a tutta la struttura.

iPhone 17 Air, che punterà tutto sullo spessore ridotto e arriverà assieme agli altri iPhone in autunno, non farà uso solo di Titanio che avrà il compito di conferire appunto robustezza, ma anche ad alluminio ma di una lega in titanio-alluminio con una percentuale inferiore di titanio rispetto ai modelli 15 Pro e 16 Pro, ma sufficiente a garantire maggiore rigidità in un corpo così sottile.

L’alluminio è più leggero del titanio ma non può essere usato da solo in un telefono simile senza compromettere la capacità di resistere a forti stress meccanici in un dispositivo con bordi così sottili.

Secondo le fonti americane, iPhone 17 Air sarà anche lo smartphone più sottile mai prodotto da Apple, con uno spessore che potrebbe scendere sotto i 5,5 mm nel punto più sottile. Questo comporterà inevitabili compromessi su altri fronti: la fotocamera posteriore sarà singola, la batteria meno capiente e la qualità audio potrebbe risentire della presenza di un solo altoparlante.

Dal punto di vista delle specifiche, il dispositivo integrerà chip A19, 8 GB di RAM e il modem 5G progettato internamente da Apple.

Ricordiamo che, invece, almeno sempre secondo le voci i modelli di fascia alta torneranno all’alluminio, un materiale più leggero ma anche meno esclusivo.

Colori più chiari per un iPhone più leggero

Non è solo il materiale a cambiare. Anche la palette cromatica dell’iPhone 17 Air, come abbiamo già scritto, sarà diversa rispetto ai Pro. Niente grigio siderale o blu scuro: Apple dovrebbe puntare su toni più freschi e leggeri, in linea con la filosofia “Air”.

Nero – unico richiamo alla tradizione

– unico richiamo alla tradizione Argento – luminoso e minimale

– luminoso e minimale Oro chiaro – caldo e discreto

– caldo e discreto Blu cielo – tonalità chiara, simile al MacBook Air M4

I nuovi colori saranno coerenti anche con gli accessori in uscita, suggerendo un preciso linguaggio visivo in linea con la famiglia dei MacBook Air, rispetto a quello più sobrio e professionale dei Pro.

A loro volta gli iPhone 16 Pro guadagneranno un colore in più ai classici quattro. Dovrebbe essere un arancio metallizzato, una sorta di color rame che si accosterà al colore blu intenso già visto con iPhone 15 Pro.