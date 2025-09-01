Se sei studente Prime Amazon ti sconta il MacBook Air M4 a 889€

Grazie a Prime Student, su Amazon si possono comprare i nuovi MacBook Air 13,4″ con chip M4 con uno sconto extra di 60 €, che si aggiunge agli sconti già applicati e che fanno quasi sempre il miglior rivenditore Apple ufficiale dal punto di vista del prezzo.

Un’offerta molto interessante che porta questa macchina, la più venduta di Apple, ad un prezzo mai visto: il modello da 13″ con 256 GB scende a soli 889 €, il prezzo più basso in assoluto per questo computer.

Perché scegliere MacBook Air M4

Il nuovo MacBook Air M4 è il portatile più sottile e leggero della gamma Apple, ma al tempo stesso offre potenza e autonomia pensate per l’uso quotidiano.

Grazie al chip M4 con architettura a 3 nanometri, garantisce prestazioni fino al 60% superiori rispetto al modello M2, supporta funzioni avanzate di intelligenza artificiale ed è in grado di gestire senza problemi multitasking, editing fotografico, lavoro in cloud e videochiamate.

Lo schermo Liquid Retina da 13,6 pollici offre colori brillanti e grande definizione, mentre la batteria dura tranquillamente tutta la giornata.

Un computer ideale per la scuola

Leggero da portare in zaino (meno di 1,3 kg), silenzioso grazie al design fanless e con un’autonomia che copre lezioni, studio e svago, MacBook Air M4 è il portatile perfetto per gli studenti.

Funziona alla grande con i servizi Apple e le app didattiche, si integra con iPhone e iPad ed è destinato a ricevere anni di aggiornamenti software.

Come funziona Amazon Prime Student

Prime Student è la versione agevolata di Amazon Prime dedicata agli studenti universitari. Offre tutti i vantaggi di Prime (spedizioni rapide e gratuite, Prime Video, Prime Music, Prime Reading, Prime Gaming e spazio illimitato per le foto) ma a metà prezzo.

Inoltre, consente di accedere a promozioni riservate come quella attiva sui MacBook Air M4. Per aderire è necessario avere un’email universitaria valida e registrarsi tramite la pagina ufficiale a questo link.

Danotare che è possibile iscriversi gratis per un periodo di prova ed eventualmente disdirla e fruire ugualmente dell’offerta.

Prezzo e condizioni dell’offerta

Come accennato con l’offerta Amazon Prime Student, potete avere un MacBook Air M4 da 13″ e 256 GB 889 €, il prezzo più basso mai registrato per questa macchina. Si tratta di circa il 30% in meno rispetto al listino ufficiale. Gli altri modelli in promozione partono da 919 €.

L’iniziativa resta valida fino al 4 ottobre ed è un’occasione perfetta per chi vuole portarsi a casa il nuovo Air con un risparmio eccezionale.

Il confronto con l’offerta Apple ritorno a scuola

Apple ha attivato anche quest’anno la promozione studenti con prezzi Education (MacBook Air a 1119 €) e un accessorio incluso, come AirPods o Magic Keyboard, che sulla carta aumenta il valore complessivo dello sconto.

In reltà l’offerta Amazon è più conveniente perchè in nessun caso i prodotti inclusi da Apple sommati allo sconto education pareggiano (anche magari solo per pochi euro) il prezzo del rivenditore on line. Per altro gli stessi prodotti (Airpods 4, mouse e tastiera) si trovano già a prezzi ribassati, quindi la convenienza effettiva scende ulteriormente.

In sostanza sia a chi interessa solo il Mac sia a chi interessa Mac ed accessori, conviene comprare da Amazon.