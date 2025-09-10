Meliconi Gumbody Pratico Duo è il telecomando 2 in 1 per TV e decoder

Grazie alla storica esperienza di Meliconi in questo settore, il modello Gumbody Pratico Duo offre una serie di caratteristiche e funzioni che lo rendono molto vicino al telecomando ideale richiesto dai consumatori.

Secondo una ricerca di mercato, il telecomando perfetto deve rispondere alle esigenze più disparate degli utenti di oggi. Si richiedono telecomandi ergonomici, con tasti grandi e configurazioni semplici e intuitive, o addirittura già pronti all’uso, con una resistenza ottimale a urti e cadute, che garantisca una lunga durata nel tempo.

Gumbody Pratico Duo di Meliconi è un un telecomando universale ricco di funzionalità, in grado di controllare due apparecchi in uno (TV e decoder), pensato per chi desidera funzionalità avanzate e facilità d’uso, senza rinunciare alla qualità.

Design ergonomico e accessibilità

I tasti grandi e ben distanziati, con simboli chiari e leggibili, rendono ogni comando facilmente riconoscibile e accessibile, anche per chi ha meno familiarità con la tecnologia. La tastiera è stata pensata per semplificare l’accesso diretto alle funzioni essenziali, evitando complicazioni inutili.

Con la tastiera combinata, non è necessario selezionare ogni volta quale dispositivo si desidera controllare: che si tratti della TV o del decoder, Gumbody Pratico Duo si adatta automaticamente. La modalità bambino consente di disattivare i tasti meno utilizzati, come quelli del menu, per evitare modifiche involontarie da parte dei più piccoli.

Robustezza e funzione Learn

Il corpo in gomma del telecomando protegge da urti e cadute accidentali, migliorando al contempo la presa. Grazie alla funzione “Learn”, questo telecomando è in grado di apprendere nuovi comandi da altri telecomandi, come ad esempio quelli di una soundbar, offrendo così un controllo ancora più personalizzato.

I telecomando garantisce la disponibilità del 100% delle funzioni a infrarossi dei telecomandi originali, funzioni sempre a portata di mano quando servono; nel momento in cui scriviamo si può comprare in sconto da questa pagina di Amazon a 16,99€.

