Prime Day, sconto sulla cassa Bose SoundLink Flex, solo 109,99 euro

Pubblicità

Se vi serve un’ottima cassa portatile, pronta ad accompagnarvi in ogni momento della vostra vita anche all’aperto, andate su Amazon dove comprate in occasione del Prime Day la cassa Bose SoundLink Flex a 109,99 euro, il prezzo minimo cui l’abbiamo vista

Il Bose SoundLink Flex è caratterizzato dalla connettività Bluetooth, trasduttore personalizzato che offrire un’elevata chiarezza audio parallelamente a bassi «che puoi sentire nel petto». Monta anche due radiatori passivi contrapposti accompagnati da una tecnologia di elaborazione del segnale digitale targata Bose che si preoccupa di ridurre al minimo le distorsioni.

Tra le caratteristiche degne di nota c’è un sistema nuovo di zecca che la società ha chiamato Bose PositionIQ che permette all’altoparlante di rilevare l’orientamento e regolare l’uscita audio di conseguenza: questo fa sì che indipendentemente da come e dove lo si appoggia, se in orizzontale o in verticale oppure appeso a uno zaino con una cinghia, il suono che viene amplificato dalla cassa sarà ottimizzato automaticamente.

inoltre si può connettere a un secondo altoparlante senza fili di Bose per riprodurre l’audio in stereofonia oppure si può collegare all’impianto audio casalingo (purché di Bose) per aggiungere una sorgente audio al sistema. Tra gli altri dettagli tecnici: batteria fino a 12 ore di autonomia con una sola carica, misura da 20 x 9 x 5 centimetri e certificazione IP67 che gli consente di resistere perfino alle immersioni in acqua, combinata a un sistema di galleggianti che gli permette di restare sul pelo dell’acqua senza affondare.

Questo lo rende perfetto per il mare, la piscina, da portare anche in montagna da mettere sul bordo della vasca o nella doccia, visto che la struttura posteriore in silicone e la griglia in acciaio verniciato offrono una buona protezione – secondo il costruttore – anche da urti e cadute. E’ persino resistente alla luce UV e alla corrosione, «non si sbuccia né si sfalda».

Costerebbe 169,99 euro, a volte è sceso intorno a 120 € ma oggi è sotto questo. La pagate 109,99 euro