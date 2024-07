Prime Day, sconti fino al 30% per Logitech

Pubblicità Amazon Prime Day è uno degli eventi più attesi dagli appassionati di shopping tecnologico e Logitech non poteva mancare all’appuntamento. Sono tante le occasioni che il brand specializzato in periferiche offre agli appassionati in cerca di buon affari sul suo negozio ufficiale che si trova sul sito del grande rivenditore on line. Tra i dispositivi protagonisti dell’evento, spiccano alcune delle soluzioni più innovative e apprezzate di Logitech, tra cui il mouse MX Vertical, (71,99€ invece di 124,99€) progettato per ridurre la tensione muscolare e migliorare la postura del polso. La sua inclinazione di 57 gradi favorisce una posizione naturale della mano, riducendo lo sforzo muscolare del 10% rispetto ai mouse tradizionali. Dotato di un sensore ad alta precisione da 4000 DPI, offre un controllo accurato e fluido, perfetto per lunghe sessioni di lavoro. La tastiera MX Keys Mini (79,99€) è invece un dispositivo compatto e potente, che pur avendo dimensioni ridotte non non sacrifica la funzionalità. Infatti, grazie ai tasti Perfect Stroke, ogni pressione è fluida e precisa. La retroilluminazione intelligente si adatta automaticamente alle condizioni di luce ambientale e si attiva quando le mani si avvicinano alla tastiera. Inoltre, è compatibile con i sistemi operativi Android e iOS e può essere collegata fino a 3 dispositivi contemporaneamente e questo la rende ideale per chi lavora alternando il pc professionale, a quello privato, al tablet. Per chi necessita di una qualità video professionale, la webcam Brio 300 (51,99€ invece di 79,99€) è la scelta perfetta. Con risoluzione Ultra HD 4K e tecnologia RightLight™ 3 con HDR, offre immagini nitide e luminose in qualsiasi condizione di illuminazione. Il campo visivo regolabile e la funzione di zoom digitale garantiscono un’inquadratura sempre ottimale. Inoltre, il microfono integrato con cancellazione del rumore assicura una comunicazione chiara e senza interferenze. Ecco la lista delle offerte che comprende anche i prodotti per i gamer. A 81,99 € invece di 107,99 € | sconto 24% con Coupon Speciale = 17 luglio – fino a 17 luglio

Sto caricando altre schede...

A 105,99 € invece di 124,99 € | sconto 15% con Coupon Speciale = 17 luglio – fino a 17 luglio

Sto caricando altre schede...

A 137,99 € invece di 169,99 € | sconto 19% con Coupon Speciale = 17 luglio – fino a 17 luglio

Sto caricando altre schede...

A 178,99 € invece di 219,99 € | sconto 19% con Coupon Speciale = 17 luglio – fino a 17 luglio

Sto caricando altre schede...

A 121,99 € invece di 158,99 € | sconto 23% con Coupon Speciale = 17 luglio – fino a 17 luglio

Sto caricando altre schede...

A 206,99 € invece di 294,99 € | sconto 30% con Coupon Speciale = 17 luglio – fino a 17 luglio

Sto caricando altre schede...

A 328,99 € invece di 475,99 € | sconto 31% con Coupon Speciale = 17 luglio – fino a 17 luglio

Sto caricando altre schede...

A 88,99 € invece di 113,99 € | sconto 22% con Coupon Speciale = 17 luglio – fino a 17 luglio

Sto caricando altre schede...

A 225,99 € invece di 389,99 € | sconto 42% con Coupon Speciale = 17 luglio – fino a 17 luglio

Sto caricando altre schede...

A 131,99 € invece di 279,99 € | sconto 53% con Coupon Speciale = 17 luglio – fino a 17 luglio

Sto caricando altre schede...

A 262,99 € invece di 539,99 € | sconto 51% con Coupon Speciale = 17 luglio – fino a 17 luglio

Sto caricando altre schede...

A 79,99 € invece di 99,99 € | sconto 20% con Coupon Speciale = 17 luglio – fino a 17 lug 24

Sto caricando altre schede...

A 84,00 € invece di 134,99 € | sconto 38% con Coupon Speciale = 17 luglio – fino a 17 lug 24

Sto caricando altre schede...

A 71,99 € invece di 124,99 € | sconto 42% con Coupon Speciale = 17 luglio – fino a 17 lug 24

Sto caricando altre schede...

A 33,99 € invece di 58,99 € | sconto 42% con Coupon Speciale = 17 luglio – fino a 17 lug 24

Sto caricando altre schede...

A 122,99 € invece di 139,99 € | sconto 12% con Coupon Speciale = 17 luglio – fino a 17 lug 24

Sto caricando altre schede...

A 39,99 € invece di 71,99 € | sconto 44% con Coupon Speciale = 17 luglio – fino a 17 lug 24

Sto caricando altre schede...

A 104,00 € invece di 164,99 € | sconto 37% – fino a 17 lug 24

Sto caricando altre schede...

A 51,99 € invece di 79,99 € | sconto 35% – fino a 17 lug 24

Sto caricando altre schede...

A 17,09 € invece di 43,99 € | sconto 61% – fino a 17 lug 24

Sto caricando altre schede...

A 150,99 € invece di 279,00 € | sconto 46% – fino a 17 lug 24

Sto caricando altre schede...

A 142,49 € invece di 199,99 € | sconto 29% – fino a 17 lug 24

Sto caricando altre schede...

A 132,00 € invece di 159,00 € | sconto 17% – fino a 17 lug 24

Sto caricando altre schede...

A 14,99 € invece di 29,99 € | sconto 50% – fino a 17 lug 24

Sto caricando altre schede...

A 26,99 € invece di 53,99 € | sconto 50% – fino a 17 lug 24

Sto caricando altre schede...

A 9,99 € invece di 19,99 € | sconto 50% – fino a 17 lug 24

Sto caricando altre schede...

A 12,29 € invece di 29,99 € | sconto 59% – fino a 17 lug 24

Sto caricando altre schede...

A 22,99 € invece di 47,99 € | sconto 52% – fino a 17 lug 24

Sto caricando altre schede...

A 15,79 € invece di 25,99 € | sconto 39% – fino a 17 lug 24

Sto caricando altre schede...

A 24,99 € invece di 43,99 € | sconto 43% – fino a 17 lug 24

Sto caricando altre schede...

A 25,99 € invece di 53,99 € | sconto 52% – fino a 17 lug 24

Sto caricando altre schede...

A 39,99 € invece di 61,99 € | sconto 35% – fino a 17 lug 24

Sto caricando altre schede...

A 49,99 € invece di 61,99 € | sconto 19% – fino a 17 lug 24

Sto caricando altre schede...

A 44,99 € invece di 79,99 € | sconto 44% – fino a 17 lug 24

Sto caricando altre schede... A 102,99 € invece di 154,99 € | sconto 34% – fino a 17 lug 24

Sto caricando altre schede... A 25,99 € invece di 35,99 € | sconto 28% – fino a 17 lug 24

Sto caricando altre schede...

A 37,99 € invece di 61,99 € | sconto 39% – fino a 17 lug 24

Sto caricando altre schede...

A 20,99 € invece di 40,99 € | sconto 49% – fino a 17 lug 24

Sto caricando altre schede...

A 42,69 € invece di 87,99 € | sconto 51% – fino a 17 lug 24

Sto caricando altre schede...

A 200,00 € invece di 409,99 € | sconto 51% – fino a 17 lug 24

Sto caricando altre schede...

A 37,99 € invece di 74,99 € | sconto 49% – fino a 17 lug 24

Sto caricando altre schede...

A 42,49 € invece di 94,99 € | sconto 55% – fino a 17 lug 24

Sto caricando altre schede...

A 41,49 € invece di 87,99 € | sconto 53% – fino a 17 lug 24

Sto caricando altre schede...

A 42,49 € invece di 87,99 € | sconto 52% – fino a 17 lug 24

Sto caricando altre schede...

A 42,74 € invece di 87,99 € | sconto 51% – fino a 17 lug 24

Sto caricando altre schede...

A 37,99 € invece di 92,99 € | sconto 59% – fino a 17 lug 24

Sto caricando altre schede...

A 80,99 € invece di 169,00 € | sconto 52% – fino a 17 lug 24

Sto caricando altre schede...

A 99,99 € invece di 145,00 € | sconto 31% – fino a 17 lug 24

Sto caricando altre schede...

A 70,99 € invece di 94,99 € | sconto 25% – fino a 17 lug 24

Sto caricando altre schede...

A 208,99 € invece di 289,99 € | sconto 28% – fino a 17 lug 24

Sto caricando altre schede...

A 24,99 € invece di 40,99 € | sconto 39% – fino a 17 lug 24

Sto caricando altre schede...

A 45,39 € invece di 69,99 € | sconto 35% – fino a 17 lug 24

Sto caricando altre schede...

Offerte Speciali Al Prime Day distrutto il prezzo degli Airpods Pro, solo 203 € Amazon distrugge il prezzo degli Airpods Pro 2 con USB-C, li pagate 203 €, il 27% meno del prezzo Apple e il minimo storico

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further as much as you desire. Welcome to the future of building with WordPress.