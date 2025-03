Anticipo offerte di primavera, videocamera di sicurezza OMAJIN by Netatmo a 49,99

Pubblicità In occasione degli sconti di primavera, la telecamera di sorveglianza senza fili di sicurezza OMAJIN by Netatmo è disponibile, grazie all’anticipo sulle offerte di primavera di Amazon, al prezzo promozionale di 49,99 euro invece che di 69,99 € Di questa videocamera, parte dell’offerta Netatmo, abbiamo dato conto in una recensione che trovate a questo link. Qui diciamo solo che si tratta di un’ottima soluzione a basso costo senza rinunciare alla qualità, per la sorveglianza di una casa o di un giardino. Caratteristiche principali: Versatilità d’uso: Adatta sia per interni che per esterni, grazie alla certificazione IP65 che garantisce resistenza a polvere e getti d’acqua.

Installazione flessibile: La telecamera offre diverse opzioni di montaggio, inclusa una staffa articolata per il fissaggio a soffitto o sotto una pendenza, un supporto magnetico per un posizionamento rapido e un grip antiscivolo per superfici piane.

Autonomia estesa: Dotata di una batteria ricaricabile da 9600 mAh, garantisce mesi di funzionamento con una sola carica. Una notifica avvisa quando la batteria è in esaurimento

Qualità video elevata: Il sensore da 5 megapixel offre una risoluzione 2K+, con un angolo di visione di 140°, assicurando immagini nitide sia di giorno che di notte grazie alla visione notturna ad alta definizione.

Rilevamento preciso del movimento: Il sensore PIR integrato, con un angolo di rilevamento di 120° e una portata fino a 10 metri, distingue tra movimenti umani e animali, riducendo le false notifiche.

Audio bidirezionale: Grazie al microfono e all’altoparlante integrati, è possibile comunicare direttamente tramite la telecamera utilizzando l’app Omajin.

Archiviazione sicura: Include una scheda microSD da 64 GB per la memorizzazione locale dei video, con l’opzione di archiviazione su cloud a pagamento. L’app Omajin, disponibile per smartphone e tablet, consente di gestire facilmente la telecamera, ricevere notifiche in tempo reale e definire aree specifiche da monitorare, garantendo una sorveglianza efficace 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La videcamera sicurezza OMAJIN by Netatmo costerebbe 69,99 €. È stata venduta ad un costo leggermente più basso, ma oggi la pagate il minimo storico, solo 49,99 euro come parte dell’offerta sconto per le promozioni di primavera. Click qui per comprare

