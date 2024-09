In prova la telecamera di sicurezza OMAJIN by Netatmo

Pubblicità

E’ di inizio settembre la notizia che Netatmo ha lanciato Omajin, nuovo brand di dispositivi per la casa intelligente. Più che un vero e proprio marchio economico, si tratta di un brand che diversifica il ventaglio dei dispositivi Netatmo, concentrandosi al momento su camere di sicurezza, videocitofono smart, baby monitor e presa smart. In questo articolo concentriamo l’attenzione sulla prima camera di sicurezza a batteria del marchio, con un particolare focus sull’interfaccia della nuova app lanciata per l’occasione.

L’idea che Omajin vuole comunicare è quella di un brand giovane e dinamico. Almeno questo è quello che abbiamo percepito sia dal packaging colorato, sia dall’app. L’Unobixing rivela particolari sorprese, considerando che la dotazione di servizio è piuttosto completa per la prima installazione e offre anche qualche piacevole sorpresa. Ci riferiamo alla presenza di una MicroSD Sandisk da 64 GB inclusa in confezione, elemento non scontato e non presente in molti altri prodotti simili.

Oltre alla telecamera in sé, inoltre, in confezione sono presenti anche due tipologie di staffe per la corretta installazione a muro. La prima, è la staffa con il classico attacco con vite da 1/4 di pollice; la seconda, invece, è una staffa magnetica, che consente aggancio e sgancio rapido. E’ presente in confezione anche il set di viti per l’installazione, nonché il cavo USB-C per la ricarica della telecamera. Parliamo di ricarica perché, come vedremo più avanti, si tratta di un dispositivo con batteria integrata che può funzionare senza necessità di presa.

Prima configurazione e app

Per l’occasione Omajin ha lanciato la sua app ufficiale, disponibile per iOS e Android gratuitamente. Il primo abbinamento con la fotocamera è risultato estremamente semplice e la configurazione iniziale non ha presentato intoppi di alcun tipo.

E’ stato sufficiente accendere la telecamera con la pressione del tasto di accensione sulla parte alta per avviare l’abbinamento. La facilità d’uso è data anche dal fatto che, almeno al momento, non sono tante le periferiche Omajin disponibili, quindi è possibile trovare immediatamente la camera da abbinare.

Cliccando “aggiungi dispositivo” è possibile scegliere il device da abbinare. Eì sufficiente seguire i passaggi a schermo, che porteranno l’utente a inserire la password del proprio router e a inquadrare il codice QR che appare sullo schermo dello smartphone con la telecamera stessa.

Fatto ciò, la camera si troverà nella home page dell’app, insieme ad altri eventuali dispositivi Omajin aggiunti.

Il funzionamento dell’app è tra i più standard e chi dispone di altre telecamere di sicurezza si troverà tutte le funzioni più attese. Cliccando sul riquadro della fotocamera è possibile accedere al feed video in live, mentre sulla parte bassa ci sono i controlli di riproduzione, la galleria per eventuali immagini o video salvati, la possibilità di attivare le notifiche di movimento così come la possibilità di vedere uno storico di tutti i movimenti registrati nell’arco della giornata.

Tra mite il pulsante impostazioni è possibile accedere a opzioni aggiuntive, come la possibilità di capovolgere la visuale della camera, condividere la telecamera con altri utenti, decidere come attivare la visione notturna, impostare la sensibilità del sensore di movimento e altre ancora.

Come è fatta la camera

La camera è realizzata molto bene. Ha il giusto peso, che le conferisce una solidità evidente non appena la si prende in mano per la priva molta. E’ in plastica, con una parte gommata sopra. Non presenta alcuno scricchiolio quando la si maneggia e la si installa, con un fortissimo magnete sul retro che le permette di essere montata sull’apposita staffa, senza preoccupazione che il vento la possa far cadere.

Sulla parte frontale spicca il sensore che permette di registrare immagini 2K, mentre sul retro è presente l’altoparlante che, come al solito, offre la possibilità di audio a due vie.

La camera videocamera è progettata sia per uso interno, che esterno, resistente alle intemperie come pioggia, neve e sole. È dotata di una batteria da 9.600 mAh che garantisce un’autonomia di diversi mesi, con notifiche di avviso quando la carica è bassa. La batteria integrata è un elemento che permette alla camera di risultare versatile e facile installazione, non dovendo effettuare alcun cablaggio per collegarla in modo stabile alla presa elettrica.

Come funziona

Se ci riferiamo alla qualità delle immagini non si può che rimanere soddisfatti. La qualità delle riprese è ottima, anche di sera grazie alla visione notturna, con una risoluzione più che soddisfacente per riconoscere in modo nitido tutto quello che accade di fronte al sensore.

La camera permette anche di distinguere gli esseri umani dagli animali, riducendo falsi allarmi quando sono arrivate le notifiche PIR. Oltre alla qualità video 2K+ il sensore propone un campo visivo di 140°, piuttosto ampio per riprendere un cortile o l’ingresso della propria abitazione.

È compatibile con Amazon Alexa e Google Home, anche se quest’ultimo assistente, al momento, non risulta supportato. E qui passiamo al funzionamento lato software.

A proposito degli assistenti, infatti, c’è la possibilità di collegarlo tramite skill ad un account Alexa. Il pulsante per Google Home è presente, ma questo porta solo ad un tutorial, dove peraltro sono presenti schermate dell’app Smart Life, mentre altri link puntato a indirizzi Tuya. Da questo punto di vista, dunque, c’è qualcosa da sistemare.

Inoltre, il dispositivo, come del resto gli altri della serie Omajin, sembrano essere stati ottimizzati al meglio solo per iPhone. Mentre sullo smartphone della Mela le notifiche risultano assolutamente puntuali, precise e veloci, su Android il tutto sembra un po’ più random.

Abbiamo testato l’app su diversi dispositivi del robottino verde, con risultati un po’ meno precisi. Non sembra esserci verso di attivare le notifiche degli avvisi di movimento, nonostante le numerose prove di attivare l’avvio automatico delle app, eliminare l’ottimizzazione della batteria. Neppure fissare l’app nelle schede multitasking sembra risolvere il problema. Stesso discorso per il video campanello, di cui parleremo in un separato articolo.

Conclusioni

La prima camera di Omajin risulta qualitativamente ottima dal punto di vista della costruzione, buona per quanto riguarda la qualità delle immagini, da rivedere sul funzionamento software, almeno con il mondo Android. Su iPhone, invece, tutto funziona regolarmente, con avvisi precisi e puntuali.

Il prezzo non è poi così basso, motivo per il quale non ci sentiamo di associare il nome di Omajin ad un brand economico o low cost. Se il produttore riuscirà a risolvere i problemi con il mondo Android, correggendo anche qualche schermata stramba all’interno dell’app, con correzioni anche alle traduzioni, allora il prezzo potrà essere giustificato dalla qualità.

PRO

Ben costruita

Qualità dell’immagine ok

Sistema di aggancio e sgancio magnetico

Batteria integrata

CONTRO

Su Android le notifiche non sono così precise

Il prezzo non è poi da sub brand

Prezzo al pubblico

E’ disponibile all’acquisto su Amazon direttamente a questo indirizzo.

