La super potente batteria Anker 737 al minimo storico, solo 85,49 €

Pubblicità Se vi serve quello che è al momento, probabilmente, la miglior batteria esterna per il mondo Apple andate subito su Amazon dove trovate la Anker 737 un delle più versatili powerbank mai viste al minimo storico, solo 85,49€ Come ha spiegato Macitynet che ne ha fatto una recensione completa, è bene comprendere che non ci troviamo di fronte ad una semplice batteria esterna, bensì ad una vera e propria stazione di ricarica portatile. Pesa infatti ben più di mezzo Kg (per la precisone 631 grammi) è spessa 4,5 cn, lunga circa 15,5 cm e largo 5,5 cm. Non è una batteria da mettere in borsa o nella tasca dei pantaloni ma in quanto a potenza non esiste probabilmente nulla di meglio. Questo accessorio è il perfetto complemento o anche sostituto del caricabatterie che trovate nella confezione di un Mac; potremmo considerarla una vera presa portatile. Rispetta le specifiche dei caricabatterie PD 3.1 e fornisce lo stesso wattaggio del caricabatterie del MacBook Pro 16. Può arrivare a 86.4Wh quindi è in grado di ricaricare interamente qualsiasi MacBook tranne (per poco) il MacBook Pro 16 che ha una batteria interna da 100 Wh. Presenta due porte USB-C che fungono sia da “in”, che da “out”, oltre ad una presa USB-A con tecnologia IQ e un display che mostra la percentuale di carica residua della batteria. Inoltre, è in grado di fornire in tempo reale i Watt che vengono erogati, o incamerati, dalla batteria, quando vengono collegati dispositivi da ricaricare, o quando viene caricata la stessa stazione di ricarica. Si tratta di uno strumento assolutamente consigliato a chi viaggia spesso e necessita di caricare iPhone, iPad e MacBook anche contemporaneamente. Considerando che al momento è molto difficile trovare qualche cosa che ne pareggia funzioni e specifiche, il prezzo di vendita a 85,49 euro che ottenete cliccando un codice, si tratta di un’occasione da non perdere. È il prezzo migliore di sempre per una delle batterie migliori di sempre. Click qui per acquistare.

