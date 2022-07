Prime Day, per la prima volta scontato Echo Show 15

Tra le migliori promozione lanciate oggi da Amazon c’è quella su Echo Show 15 che per la prima volta viene ribassato a 199,99 € invece che 249,99€.

Stiamo parlando di un Echo Show diverso da tutti gli altri perché per la prima volta Alexa debutta su uno schermo molto più grande, da appendere al muro in orizzontale o in verticale oppure su un piano tramite sostegno opzionale, con una ampia serie di nuove funzioni rese possibili dai widget altamente personalizzabili

Le dimensioni dello scherme e le tecnologie rendono la Home personalizzabile con widget Alexa mostrando i calendari condivisi, la lista della spesa e molto altro. Gli utenti hanno anche la possibilità di visualizzare e controllare da remoto i dispositivi per la casa intelligente della propria abitazione, lasciare appunti e note per la famiglia o chiamare i propri cari con Alexa.

Echo Show 15 riconosce gli utenti anche tramite la videocamera integrata per una personalizzazione automatica propone servizi, widget, informazioni, musica, foto sempre personalizzati in base alle preferenze di ogni singolo membro della famiglia. Grazie al nuovo processore e al riconoscimento elaborato direttamente sul dispositivo migliora la privacy, in ogni caso chi desidera un livello di privacy superiore può sempre disattivare la telecamera.

Echo Show 15 supporta contenuti 1080p Full HD e dà accesso ai principali servizi di streaming come Prime Video, Netflix e a servizi quali podcast e audiolibri, è possibile avere sempre a portata di mano la propria dose di divertimento quotidiano.

Echo Show 15 costerebbe 249,99 € ma oggi in occasione del Prime Day lo comprate a 199,99 €.

Qui sotto tutti ma proprio tutti i dispositivi Amazon in offerta fino alla mezzanotte del 13 Luglio

Echo / Echo Show / Eco Buds

Echo Buds (2nd Generation) In offerta a 69,99 – invece di 119,99

sconto 42% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Echo Dot (3rd gen) In offerta a 17,99 – invece di 49,99

sconto 64% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Echo Dot (4th gen) In offerta a 19,99 – invece di 59,99

sconto 67% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Echo Dot with clock (4th gen) In offerta a 24,99 – invece di 69,99

sconto 64% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Echo Auto In offerta a 26,99 – invece di 59,99

sconto 55% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Echo Show 5 (2nd gen) In offerta a 34,99 – invece di 84,99

sconto 59% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Echo Show 8 In offerta a 59,99 – invece di 109,99

sconto 45% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Echo Show 8 (2nd gen) In offerta a 79,99 – invece di 129,99

sconto 38% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Echo Show 10 (3rd gen) In offerta a 199,99 – invece di 249,99

sconto 20% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Echo Show 15 In offerta a 199,99 – invece di 249,99

sconto 20% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Domotica e Bundle Amazon

Echo (4th gen) In offerta a 59,99 – invece di 99,99

sconto 40% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Amazon Smart Plug In offerta a 12,99 – invece di 24,99

sconto 48% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Amazon Smart Air Quality Monitor In offerta a 59,99 – invece di 79,99

sconto 25% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Echo Show 5 (2ª generazione, Bianco) + Blink Outdoor Videocamera di sicurezza in HD (1 videocamera) In offerta a 65,99 – invece di 184,98

sconto 64% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Echo – Smart Bulb Bundles In offerta a 24,99 – invece di 71,98

sconto 65% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Echo – Smart Plug Bundles In offerta a 27,99 – invece di 79,98

sconto 65% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Amazon Smart Air Quality Monitor with Echo Dot (4th Gen) In offerta a 69,99 – invece di 139,98

sconto 50% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Amazon Smart Air Quality Monitor with Echo Show (2nd Gen) In offerta a 79,99 – invece di 164,98

sconto 52% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Fire TV

Fire TV Stick Lite In offerta a 18,99 – invece di 29,99

sconto 37% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Fire TV Stick In offerta a 22,99 – invece di 39,99

sconto 43% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Fire TV Stick 4K In offerta a 26,99 – invece di 59,99

sconto 55% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Fire TV Stick 4K Max In offerta a 36,99 – invece di 64,99

sconto 43% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Fire TV Cube In offerta a 69,99 – invece di 119,99

sconto 42% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Kindle

Kindle (2019) In offerta a 44,99 – invece di 79,99

sconto 44% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Kindle Paperwhite In offerta a 94,99 – invece di 139,99

sconto 32% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Kindle Oasis (2019) In offerta a 179,99 – invece di 249,99

sconto 28% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Fire

Fire HD8 In offerta a 69,99 – invece di 99,99

sconto 30% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Fire HD 10 In offerta a 99,99 – invece di 149,99

sconto 33% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Eero

Amazon eero 6 dual-band mesh Wi-Fi 6 system In offerta a 79,99 – invece di 119

sconto 33% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

eero 6+ In offerta a 99,99 – invece di 149

sconto 33% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Amazon eero mesh wifi router/extender In offerta a 144,99 – invece di 209

sconto 31% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

eero Pro 6E In offerta a 234,99 – invece di 359

sconto 35% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Amazon eero Pro 6 tri-band mesh Wi-Fi 6 system In offerta a 359,99 – invece di 599

sconto 40% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Blink

Blink Mini 1-Camera System In offerta a 22,99 – invece di 34,99

sconto 34% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Blink Outdoor 1-Cam In offerta a 53,99 – invece di 99,99

sconto 46% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Blink Video Doorbell Standalone Black In offerta a 41,99 – invece di 59,99

sconto 30% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Ring

Ring Spotlight Camera In offerta a 129,99 – invece di 199,99

sconto 35% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Ring Spotlight Cam Battery In offerta a 129,99 – invece di 199,99

sconto 35% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Ring Indoor camera In offerta a 44,99 – invece di 59,99

sconto 25% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Ring Floodlight Cam Wired Plus In offerta a 129,99 – invece di 199,99

sconto 35% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Ring Alarm In offerta a 169,99 – invece di 249,99

sconto 32% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Ring Video Doorbell Wired In offerta a 39,99 – invece di 59,99

sconto 33% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Ring Video Doorbell 4 by Amazon In offerta a 139,99 – invece di 199,99

sconto 30% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Ring video doorbell In offerta a 69,99 – invece di 99,99

sconto 30% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Ring Stick Up Cam Battery di Amazon In offerta a 69,99 – invece di 99,99

sconto 30% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Ring Video Doorbell Wired + Echo Show 5 In offerta a 39,99 – invece di 144,98

sconto 72% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire