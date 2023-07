Kuo conferma, iPhone 15 e Plus con fotocamera da 48 MP

Ormai non sembrano esserci dubbi: anche gli iPhone meno costosi della prossima generazione avranno una fotocamera da 48 MP. Questa volta ad avvalorare una tesi già in circolazione da qualche mese è l’affidabile analista Ming-Chi Kuo che, in un post sul suo profilo Medium, ha confermato la voce secondo cui su iPhone 15 e iPhone 15 Plus sarà montata una fotocamera da 48 MP.

Non solo: il sensore che Apple avrebbe intenzione di usare sarebbe persino migliore di quello da 48 MP montato per la prima volta quest’anno sugli iPhone 14 Pro e Pro Max in quanto, grazie ad un nuovo design multi-strato, sarebbe in grado di catturare più luce ed offrire quindi una qualità migliore dell’immagine.

Questa indiscrezione era trapelata per la prima volta lo scorso 14 maggio. Ne parlava Jeff Pu, della società di investimento Haitong International Securities di Hong Kong, spiegando proprio che grazie ad un nuovo sensore a tre strati questi telefoni sarebbero stati in grado di catturare appunto un maggiore quantitativo di luce.

All’epoca però si riteneva che questo miglioramento avrebbe causato ritardi nella produzione di iPhone 15 e iPhone 15 Plus, problema che secondo Kuo invece sarebbe stato risolto a scapito dei rivali di Apple. L’analista ritiene infatti che Sony avrebbe aumentato la capacità produttiva del 100-120% proprio per soddisfare la forte domanda di Apple riducendo significativamente la fornitura destinata ai partner Android.

Secondo le voci degli ultimi giorni questi miglioramenti alla linea base, tra cui figurano anche un mix di vetro e plastica per tutto il comparto fotografico, porterà ad un incremento dei prezzi della gamma Pro.

