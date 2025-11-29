Se ami i viaggi, l’iPhone ti fa un regalo: basta premere questo pulsante

Una funzionalità che non tutti conoscono e che è utilissima, cosa sapere, come funziona e come attivarla

Per gli amanti dei viaggi è arrivata una funzione sugli iPhone davvero utilissima. Del resto il mondo Apple è da sempre dalla parte degli utenti, studiando costantemente funzionalità che siano in grado di rendere la loro esperienza con i device perfetta.

Questa nuova funzione n’è l’esempio concreto, basterà premere un solo tasto per avere ciò che si sta cercando. Cosa si deve sapere?

Il trucco dell’iPhone utilissimo per chi viaggia, cosa fare

Sebbene esistano già tantissimi modi per effettuare traduzioni in ogni lingua, da Chat GPT al “vecchio” Google translate, qui si parla di un vero e proprio trucco per chi ha un iPhone con sistema operativo iOS 18.2, che consente di tradurre ogni cosa senza dover aprire alcuna applicazione.

Si tratta di un modo facile e veloce per tradurre testi, in qualsiasi parte ci si trova del proprio iPhone – che sia WhatsApp, Messanger, Instagram o altrove – basterà selezionare il testo, cliccare sulla freccia destra finché non si arriva alla voce “traduci”. Basterà selezionare quest’opzione e si aprirà un menu dove comparirà la traduzione, c’è poi un menu a tendina dove poter scegliere la lingua in cui si vuole il testo tradotto.

Successivamente si potrà copiare e incollare dove ci serve o sostituirla direttamente al testo originale. Praticamente non esiste un metodo più veloce per effettuare una traduzione con il proprio iPhone, è un sistema così rapido che è perfetto da usare quando si viaggia, in poco tempo si avrà il testo che serve, senza dover perdere tempo per aprire applicazioni, copiare il testo e successivamente copiarlo nuovamente dove serve.

Questo è uno dei tanti trucchi utili per chi ha un iPhone con il sistema operativo iOS 18.2, quei segreti che quando si conoscono, cambiano totalmente l’esperienza che si ha con il proprio cellulare. Un modo per facilitarsi la vita, che può tornare utile non solo a chi ama viaggiare, ma anche a chi lavora con persone che vivono in altri paesi e si ha bisogno di traduzioni molto rapide.

Basta immaginare una risposta a un quesito che non si è capito, un’indicazione da dare senza impiegare “un’intera giornata”, ma anche una richiesta d’appuntamento in un altro paese, un ordine, insomma chi ne ha più ne metta. L’iPhone ha tanti trucchi e segreti studiati appositamente per facilitare la vita degli utenti, accelerare operazioni che prima richiedevano molto più tempo, in questo caso parliamo di traduzioni rapide, ma c’è un ampio ventaglio di tricks che bisognerebbe conoscere tutto.