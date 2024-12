Offerte FRITZ per il Natale per la casa smart di AVM

Pubblicità

Se state cercando idee per un regalo natalizio in anticipo, date un’occhiata ai dispositivi FRITZ! attualmente in promozione su Amazon, che vi permetteranno di rendere la vostra casa più intelligente, sia che abbiate già un router con connettività o che desideriate iniziare da zero con la domotica.

FRITZ! offre una vasta gamma di soluzioni che spaziano da router performanti agli accessori smart per la casa, ideali per chi cerca di semplificare la gestione quotidiana e migliorare la connettività in ogni angolo della casa.

Ecco alcune proposte natalizie di AVM che rispondono a diverse esigenze di budget.

FRITZ!Box 7690

Questo modello può diventare il cuore della rete domestica, combinando design elegante e tecnologia avanzata. Grazie al Wi-Fi 7, raggiunge velocità di trasferimento fino a 7.200 Mbit/s, offrendo una connessione stabile anche con un numero elevato di dispositivi connessi simultaneamente.

Le porte WAN/LAN a 2,5 Gbit e le porte LAN Gigabit permettono connessioni rapide tra i dispositivi della rete. La compatibilità con lo standard Zigbee consente invece di integrare facilmente dispositivi di altri produttori nella rete domestica. Il sistema operativo FRITZ!OS facilita il collegamento e il controllo di tutti i dispositivi, mentre lo standard di sicurezza WPA3/WPA2 promette una protezione elevata.

Ora è in offerta a 329 €.

FRITZ!Repeater 3000 AX e FRITZ!Repeater 1200 AX

Per estendere la connessione in ogni angolo della casa, anche in giardino o in soffitta, i questi due ripetitori potrebbero fare al caso vostro. Il 3000 AX, grazie a tre unità radio e un totale di otto antenne, promette una velocità di trasferimento dati fino a 4.200 Mbit/s, offrendo una copertura stabile anche in case molto grandi o in uffici con ambienti separati.

Il 1200 AX invece è ottimo per aumentare la portata della rete wireless. Usa il Wi-Fi 6, offre perciò velocità di trasferimento comunque elevate e una distribuzione più efficiente della banda disponibile tra i dispositivi collegati.

Il FRITZ!Repeater 3000 AX è in offerta a 189 €.

Il FRITZ!Repeater 1200 AX è in offerta a 89,99 €.

FRITZ!DECT 302

Le termovalvole smart come questa offrono un controllo preciso della temperatura in ogni ambiente, contribuendo al comfort e al risparmio energetico. Grazie al collegamento tramite standard DECT ULE, questa termovalvola può essere facilmente integrata in una rete domestica con un FRITZ!Box dotato di base DECT.

Si controlla tramite smartphone, tablet, notebook o FRITZ!Fon e si installa facilmente su qualsiasi radiatore. Il display e-paper ad alto contrasto e le funzionalità avanzate, come il riconoscimento delle finestre aperte, la funzione antigelo, il boost e il blocco tasti, la rendono una valida soluzione per chi cerca di rendere la propria casa digitale.

Ora è in offerta a 69 €.

FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN Set

Con questo kit è possibile trasformare qualsiasi presa di corrente in un punto di accesso a Internet. Include il FRITZ!Powerline 1240 AX e il FRITZ!Powerline 1210 tramite cui estendere la rete locale in modo facile e sicuro utilizzando l’impianto elettrico domestico. Il punto di accesso Wi-Fi 6 integrato permette di collegare dispositivi mobili come smartphone, tablet, TV o console di gioco con un semplice pulsante.

Grazie alla velocità di trasferimento fino a 1.200 Mbit/s e alla tecnologia MIMO 2 x 2, questo set garantisce connessioni stabili anche per applicazioni che richiedono un uso intensivo della banda larga, mantenendo al contempo un basso consumo energetico.

Ora è in offerta a 169 €.

