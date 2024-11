I prodotti Kärcher per la pulizia e la cura della casa sono in sconto al Black Friday

Pubblicità

Diversi prodotti Kärcher pensati per semplificare le operazioni di pulizia e manutenzione in casa e in giardino sono in sconto su Amazon per il Black Friday.

Ci sono prodotti come il WV 2 Black Edition con cui poter pulire efficacemente vetri, piastrelle, cabine doccia e piani a induzione senza residui di acqua e senza lasciare aloni.

Diverse poi le idropulitrici in sconto, alcune dotate di una pressione elevata e di un sistema di controllo che permette di regolare la potenza in base alle necessità.

Trovate anche bidoni aspiratutto per solidi e liquidi, da quelli casalinghi a quelli per l’uso professionale. Tutti sono in ogni caso equipaggiati con una funzione soffiante, utile per pulire angoli difficili da raggiungere, e un sacco per raccogliere facilmente i detriti.

Per eliminare sporco, batteri e virus dalle superfici ci sono anche i pulitori a vapore, alcuni pronti in soli 3 minuti e ottimi quindi per piccole superfici o per chi cerca un dispositivo compatto e maneggevole. Altri invece sono progettati per l’utilizzo in spazi più ampi data la presenza di serbatoio da 1 litro e potenze che sfiorano i 2000 Watt.

Infine in promozione ci sono anche set di pentole Mia e un interessante kit di attrezzi completo per ogni tipo di riparazione o manutenzione in casa che include 114 utensili in cromo vanadio e acciaio al carbonio come martelli, cacciaviti, chiavi a bussola, e torcia, tutto racchiuso in una comoda cassetta.

La promozione

Quelle appena citate sono soltanto alcune delle offerte di Kärcher in corso al Black Friday di Amazon. Di seguito trovate un elenco delle migliori selezionate dalla nostra redazione:

A 49,99 € invece di 63,99 € | sconto 22% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 89,99 € invece di 109,99 € | sconto 18% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 64,60 € invece di 68,42 € | sconto 6% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 184,99 € invece di 205,96 € | sconto 10% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 59,99 € invece di 79,25 € | sconto 24% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 80,66 € invece di 96,33 € | sconto 16% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 114,99 € invece di 128,05 € | sconto 10% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 124,99 € invece di 137,02 € | sconto 9% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 199,99 € invece di 217,40 € | sconto 8% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 179,99 € invece di 225,00 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 269,99 € invece di 285,60 € | sconto 5% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 424,99 € invece di 477,22 € | sconto 11% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 49,99 € invece di 58,68 € | sconto 15% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 98,49 € invece di 107,29 € | sconto 8% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 74,99 € invece di 82,68 € | sconto 9% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 196,99 € invece di 208,16 € | sconto 5% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 129,99 € invece di 151,91 € | sconto 14% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 369,99 € invece di 550,00 € | sconto 33% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 124,99 € invece di 147,94 € | sconto 16% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...